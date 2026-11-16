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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أموال مجمدة ومنتجات يلتهمها العمر الافتراضي.. تحذير من أزمة تضرب مصانع المكملات الغذائية

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية
البهى عمرو

لم تعد أزمة تأخر الإفراج عن مستحضرات المكملات الغذائية مجرد إجراءات رقابية تنتظر الانتهاء، بل تحولت إلى تحدٍ اقتصادي يهدد سيولة الشركات ويضغط على قدرات المصانع الإنتاجية، في ظل بقاء آلاف العبوات مخزنة لفترات طويلة لحين الانتهاء من سحب العينات وإجراء التحاليل والحصول على الموافقات اللازمة للتداول، وهو ما يفتح الباب أمام خسائر محتملة نتيجة تجميد رؤوس الأموال واستهلاك جزء من العمر الافتراضي للمنتجات قبل وصولها إلى الأسواق.

وحذر الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من التداعيات الاقتصادية لاستمرار تأخر إجراءات تحليل والإفراج عن تشغيلات المكملات الغذائية، مطالبًا بضرورة مراعاة طبيعة هذه المنتجات عند تطبيق إجراءات الفحص والتحليل، بما يضمن تحقيق الرقابة المطلوبة دون تعطيل حركة الإنتاج والتوزيع.

1000 عبوة من كل مستحضر تنتظر الإفراج

وأوضح الشاعر أن المصنع قد ينتج ما لا يقل عن 1000 عبوة من المستحضر الواحد، تظل مخزنة لحين انتهاء إجراءات سحب العينات والتحليل والإفراج عن التشغيلات، وهو ما يؤدي إلى تجميد جزء كبير من رأس المال العامل داخل الشركات.

الأدوية

وأضاف أن بعض المصانع تنتج ما يتراوح بين 30 و50 مستحضرًا شهريًا، الأمر الذي يتطلب توفير مساحات تخزينية كبيرة لاستيعاب المنتجات المنتظرة، خاصة مع استمرار تأخر إجراءات الفحص والإفراج.

وأشار إلى أن المشكلة لا تتوقف عند تجميد السيولة المالية أو زيادة الأعباء التخزينية، بل تمتد إلى استهلاك جزء من العمر الافتراضي للمكملات الغذائية، فضلًا عن تعطيل دورة الإنتاج والتوزيع، بما يؤثر على قدرة الشركات على طرح منتجاتها في التوقيتات المناسبة.

المكملات الغذائية ليست أدوية.. وتحذيرات من اختلاف طرق التحليل

وأكد عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية أن المكملات الغذائية تختلف عن الأدوية من حيث طبيعة المكونات والمعايير الدولية وطرق التحليل المستخدمة، مشددًا على أهمية التعامل معها وفقًا للمعايير الفنية المخصصة لطبيعتها. المكملات الغذائية

وأوضح أن بعض نتائج التحاليل شهدت اختلافات بين المعامل، خاصة فيما يتعلق بنسب العناصر والمعادن الثقيلة، مرجعًا ذلك إلى احتمالية اختلاف منهجيات التحليل أو عدم توافق طرق الفحص المستخدمة مع طبيعة وتركيبة المكملات الغذائية.

30 عنصرًا داخل المستحضر الواحد.. تحديات أمام المعامل


وأشار الشاعر إلى أن بعض مستحضرات المكملات الغذائية تحتوي على أكثر من 20 أو 30 عنصرًا من الفيتامينات والمعادن، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تداخلات بين العناصر أثناء عمليات التحليل، إذا لم تُستخدم منهجية فنية مناسبة تراعي طبيعة التركيبة وتعدد مكوناتها.

وأكد أن التعامل مع هذه المنتجات يتطلب وجود آليات تحليل دقيقة ومتخصصة، تضمن الحصول على نتائج صحيحة ومتسقة بين المعامل المختلفة، بما يحافظ على جودة المنتجات وسلامة المستهلك.

معادلة الرقابة وسرعة الإفراج

وتعيد هذه التحذيرات تسليط الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة إجراءات الإفراج عن المكملات الغذائية والحفاظ على الرقابة الصارمة على جودتها وسلامتها، خاصة أن استمرار فترات الانتظار يترتب عليه أعباء مالية وتشغيلية على الشركات والمصانع.

ويبقى تطوير منهجيات التحليل وتوحيد المعايير الفنية بين المعامل، إلى جانب تسريع إجراءات سحب العينات والإفراج عن التشغيلات، من الملفات المطروحة للنقاش، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الصناعة وتدفق المنتجات إلى الأسواق.

المكملات الغذائية المصانع الأدوية الصحة شعبة الأدوية

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