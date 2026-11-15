عضو شعبة الأدوية: تأخر الإفراج عن المكملات الغذائية يرفع الأعباء المالية على المصانع

حذر الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من التأثيرات الاقتصادية المترتبة على تأخر إجراءات تحليل والإفراج عن مستحضرات المكملات الغذائية، مؤكدًا أن طول فترات الانتظار يؤدي إلى تجميد السيولة ورأس المال العامل داخل المصانع والشركات.

انتهاء إجراءات سحب العينات

وأوضح الشاعر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المصنع قد ينتج ما لا يقل عن 1000 عبوة لكل مستحضر، تظل مخزنة لحين انتهاء إجراءات سحب العينات والتحليل والإفراج عن التشغيلات.

وأضاف أن بعض المصانع تنتج ما بين 30 و50 مستحضرًا شهريًا، وهو ما يتطلب مساحات تخزينية كبيرة، مشيرًا إلى أن استمرار تأخر التحاليل يؤدي إلى استهلاك جزء من العمر الافتراضي للمنتجات وتعطيل دورة الإنتاج والتوزيع.