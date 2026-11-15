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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري تغذية تحسم الجدل حول مخاطر الميكروويف: آمن بشرط.. وتحذر من أخطاء شائعة أثناء الاستخدام

الميكروويف
الميكروويف
محمد البدوي

حسمت الدكتورة منال عز الدين، استشاري التغذية، الجدل حول المخاوف الصحية المرتبطة باستخدام الميكروويف في تسخين الطعام، مؤكدة أنه وسيلة آمنة وسريعة، ولا تمثل خطورة على صحة الإنسان عند استخدام الجهاز بصورة صحيحة والالتزام بإرشادات السلامة.

 تحريك جزيئات المياه الموجودة داخل الطعام

وأوضحت عز الدين، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، أن الميكروويف يعتمد على موجات كهرومغناطيسية تعمل على تحريك جزيئات المياه الموجودة داخل الطعام، ما يؤدي إلى توليد الحرارة وتسخينه، مشيرة إلى أن سلامة الاستخدام ترتبط بكفاءة الجهاز وطريقة التعامل معه.

وحذرت استشاري التغذية من إهمال تنظيف الميكروويف من الداخل، لافتة إلى أن بقايا الطعام المتطايرة أثناء التسخين قد تتراكم على الجدران الداخلية، وتصبح بيئة مناسبة لنمو الميكروبات، وهو ما يستدعي تنظيف الجهاز بصورة منتظمة، مع فصله عن مصدر الكهرباء قبل البدء في عملية التنظيف.

وشددت على ضرورة تقليب الطعام خلال التسخين لضمان توزيع الحرارة بصورة متساوية، خاصة الأطعمة التي تختلف درجة تسخين أجزائها، مثل الملوخية والخضراوات، موضحة أهمية إيقاف الجهاز وتقليب المحتويات ثم استكمال التسخين.

 تسخين الأرز والمكرونة

وأضافت أن تسخين الأرز والمكرونة داخل الميكروويف يمكن أن يكون أكثر كفاءة عند إضافة كمية بسيطة من المياه، بما يساعد على استعادة الرطوبة وتوزيع الحرارة بشكل أفضل.

ونبهت عز الدين إلى أهمية الالتزام بالمدد المناسبة لتسخين الأطعمة، وعدم ترك الطعام داخل الجهاز لفترات طويلة دون داعٍ، مع ضرورة الرجوع إلى دليل التشغيل الخاص بالميكروويف لمعرفة تعليمات الاستخدام الصحيحة.

اختيار الأوعية المخصصة للاستخدام 

كما حذرت من استخدام الأواني المعدنية داخل الميكروويف، مؤكدة ضرورة اختيار الأوعية المخصصة للاستخدام فيه، لتجنب المشكلات الناتجة عن استخدام أدوات غير مناسبة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الميكروويف ليس خطرًا في حد ذاته، وإنما ترتبط سلامة استخدامه بالالتزام بقواعد التشغيل والنظافة واختيار الأواني المناسبة.

تسخين الطعام صحة الإنسان استخدام الميكروويف موجات كهرومغناطيسية

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