يبدو ودياً لكنه يخفي رسالة مستفزة.. احذرْ هذا الإيموجيش

قد تبدو الرموز التعبيرية وسيلة بسيطة لإضفاء الود على المحادثات، لكنها لا تنقل دائماً المعنى الذي يقصده مستخدموها. فبعضها يحمل دلالات مختلفة بحسب السياق والعلاقة بين أطراف الحديث، وقد تتحول ابتسامة صغيرة إلى إشارة يفهمها الطرف الآخر باعتبارها سخرية أو استياءً مبطناً.

وبحسب خبراء في السلوك الرقمي، فإن الإيموجي الأكثر ارتباطاً بالسلوك السلبي العدواني هو رمز الوجه المبتسم بالمقلوب، وهو رمز يُستخدم على نطاق واسع، لكنه يُعد أيضاً من أكثر الرموز التي يُساء فهمها، خاصة في المحادثات المهنية.

وتكمن غرابة هذا الرمز في تعدد معانيه؛ فقد يعبر عن المزاح أو السخرية الذاتية أو محاولة التعامل بخفة مع موقف محرج، لكنه قد يُستخدم أيضاً لإيصال استياء غير معلن أو تعليق ساخر يصعب التعبير عنه بالكلمات المباشرة.

وفي بيئة العمل، يمكن أن يثير استخدامه التباساً أكبر، خاصة عندما يأتي رداً على طلب أو ملاحظة غير مريحة، إذ قد يقرؤه المتلقي باعتباره ابتسامة تخفي انزعاجاً أو رسالة تهكمية بدلاً من كونه تعبيراً ودياً.

