تعطل 10 آلاف رحلة.. شلل المطارات والرحلات الجوية في أمريكا

شهدت الولايات المتحدة حالة من الشلل التام في قطاع الطيران حيث أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، مساء الجمعة، قراراً بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد "بسبب ظروف استثنائية ودواعٍ تتعلق بالسلامة".

ووفقاً لخدمة "فلايت أوير" (FlightAware) المتخصصة في تتبع الرحلات الجوية، فقد شهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة تأخير أو إلغاء ما يقرب من 7000 رحلة جوية، بالإضافة إلى بقاء 3100 رحلة في الجو بعد منعها من الهبوط، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب وكالة "رويترز"، سُمح للطائرات التي كانت محلقة في الأجواء بالهبوط، في حين تعذرت عمليات إقلاع الطائرات الموجودة على الأرض.

ويُعد هذا الاضطراب أحدث وأبرز مؤشر على الضغوط التي يواجهها نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، والذي يعاني من أعطال في المعدات والاتصالات، ونقص في أعداد المراقبين الجويين، وبنية تحتية متهالكة.

وبدأت الأزمة بدأت من شيكاغو، حينما أوقفت أوقفت حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الرحلات الدولية كلٌّ على حدة.