اتفاق أوروبي على تشكيل وفد خماسي لتمثيل القارة في مفاوضات واشنطن وموسكو وكييف

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على تمثيل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة للموقف الأوروبي في المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار مساعي القارة الأوروبية لضمان حضورها على طاولة المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم ترك مستقبل الأمن الأوروبي رهنا بالتفاهمات بين واشنطن وموسكو وكييف.

ونقلت وكالة «رويترز»، الجمعة، عن أربعة مصادر مطلعة أن القادة الأوروبيين توصلوا إلى تفاهم بشأن تمثيل أوروبا من خلال الدول الخمس، إلى جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بتنسيق المواقف الأوروبية وإيصال رؤيتها إلى الأطراف المشاركة في المفاوضات.

ويضم التشكيل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، إضافة إلى المملكة المتحدة، التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي منذ خروجها منه عام 2020، لكنها تحتفظ بدور رئيسي في الملفات الأمنية والعسكرية الأوروبية، فضلا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وجاء هذا التفاهم خلال قمة القادة الأوروبيين المنعقدة في العاصمة الأيرلندية دبلن، وسط خلافات بشأن آلية اختيار ممثل موحد للقارة في المفاوضات، بعدما طرحت عدة دول فكرة تعيين شخصية واحدة تتحدث باسم أوروبا، بدلا من تعدد المبادرات والاتصالات الدبلوماسية.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن صيغة التعاون بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أثبتت فاعليتها، مشيرا إلى أن بلاده تعمل أيضا مع إيطاليا وبولندا، في إشارة إلى أهمية استمرار هذا الترتيب في التعامل مع الملف الأوكراني.

من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن القرارات المتعلقة بمستقبل أوروبا وأمنها يجب ألا تُتخذ بمعزل عن الأوروبيين، مؤكدا ضرورة وجود موقف أوروبي مشترك.

وتأتي هذه التحركات عقب محادثات أمريكية روسية أوكرانية في أبوظبي، أعقبتها لقاءات للمبعوثين الأمريكيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية وشروط إنهاء الحرب.