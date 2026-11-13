محمد محمود: نجاح «بيت بابا» وصل إلى أوروبا.. والجزء الثاني كان مطلبا جماهيريا

كشف الفنان محمد محمود عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسل «بيت بابا»، مؤكدًا أن أصداء العمل تجاوزت حدود مصر ووصلت إلى الجمهور العربي في أوروبا، حيث فوجئ خلال وجوده في النمسا والمجر والتشيك بأن عددًا من العرب هناك يسألونه عن موعد عرض الجزء الثاني، وهو ما اعتبره دليلًا على انتشار المسلسل وارتباط الجمهور بشخصياته.

محمد محمود: سر نجاح «بيت بابا» يرجع إلى تقديمه محتوى عائليًا

وأوضح محمد محمود أن سر نجاح «بيت بابا» يرجع إلى تقديمه محتوى عائليًا خاليًا من العنف والألفاظ الخارجة، ويحمل رسائل اجتماعية وتربوية مهمة افتقدها المجتمع، لكن في إطار خفيف من الكوميديا والمرح، بما جعله قريبًا من مختلف الأعمار.

وتحدث عن شخصية «أسعد أبو الصفا» التي يقدمها في العمل، مؤكدًا أن الجدية والحزم اللذين اتسمت بهما الشخصية حظيا بقبول واسع لدى الجمهور، لدرجة أن بعض المشاهدين وضعوا صورته بجوار صورة وزير التربية والتعليم، وعلقوا برغبتهم في أن يتولى «أسعد أبو الصفا» المنصب!

وأشار إلى أن الشخصية تشهد تطورًا في الجزء الثاني، حيث تصبح أكثر هدوءًا ومرونة في التعامل مع الآخرين، وتعتمد على التفاهم والحوار، مع احتفاظها بالحسم والقدرة على اتخاذ القرارات، وهو ما يمنح الشخصية أبعادًا جديدة.

وأكد محمد محمود أن نجاح العمل يعود إلى رسالته الواضحة وقدرته على مخاطبة الكبير والصغير، مشيرًا إلى أن هذا النجاح دفع صناع المسلسل إلى التفكير في تقديم جزء ثالث ورابع، وأن الجزء الثاني من المقرر عرضه خلال أسبوع، بحسب تصريحاته.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، واصفًا إياه بالمخرج الكبير والمحبوب، ومؤكدًا أن رؤيته وجهده كانا من عوامل نجاح العمل.

ويبدو أن «بيت بابا» يراهن في جزئه الثاني على المعادلة نفسها التي صنعت نجاحه: كوميديا عائلية قريبة من الناس، وشخصيات محبوبة، ورسائل تربوية واجتماعية تصل إلى الجمهور دون مباشرة أو افتعال.

ومن المنتظر عرض المسلسل قريبًا على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، ويشارك في بطولته محمد محمود، محمد انور، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، رانيا محمود ياسين، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبد الرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان، وتأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسري ومحمد السوري ومحمد فتحي عبدالمقصود، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.