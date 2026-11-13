فوز مهم في تصفيات أمم أفريقيا.. نيجيريا تقلب الطاولة على تنزانيا بثلاثية

حقق منتخب نيجيريا فوزًا مهمًا على نظيره التنزاني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما نجح أصحاب الأرض في تحويل تأخرهم بهدف إلى انتصار بثلاثية.

تنزانيا تفاجئ نيجيريا في الشوط الأول

بدأ منتخب تنزانيا المباراة بصورة قوية، ونجح في مباغتة أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدم عن طريق ألفونس مسانجا في الدقيقة 32، ليضع المنتخب النيجيري تحت ضغط مبكر.

وحافظ المنتخب التنزاني على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، بعدما نجح في الحد من خطورة الهجمات النيجيرية، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدمه بهدف دون رد.

أروكوداري يقود انتفاضة النسور الخضر

وفي الشوط الثاني، ظهر منتخب نيجيريا بصورة مختلفة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، بحثًا عن العودة في النتيجة وحصد النقاط الثلاث.

ونجح تولو أروكوداري في إدراك التعادل للنسور الخضر خلال الدقيقة 52، قبل أن يواصل المنتخب النيجيري ضغطه الهجومي، ويضيف الهدف الثاني، ثم عاد أروكوداري ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 60، ليحسم نيجيريا المواجهة بنتيجة 3-1.

الحسن يوسف رجل المباراة

وحصل الحسن يوسف، لاعب منتخب نيجيريا، على جائزة رجل المباراة، تقديرًا للمستوى الذي قدمه خلال المواجهة ومساهمته في أداء المنتخب النيجيري.

ويمنح هذا الانتصار دفعة قوية لمنتخب نيجيريا في مشواره بالتصفيات، بعدما حصد ثلاث نقاط مهمة، ليواصل المنافسة على حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.