تترقب جماهير كرة القدم المصرية مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي، مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في اللقاء الذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي، وسط اهتمام كبير بالتعرف على القنوات الناقلة وموعد المباراة والتشكيل المتوقع للفراعنة.

التردد متاح.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي بتصفيات أمم إفريقيا

وتحظى مباراة مصر ومالاوي بأهمية خاصة، كونها الظهور الأول للمدير الفني الجديد علي ماهر على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، حيث يسعى لقيادة الفراعنة نحو تحقيق انتصار جديد يعزز حظوظهم في التأهل ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

تقام مباراة مصر ضد مالاوي اليوم الجمعة على أرضية استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الإفريقية، وتنطلق المباراة في المواعيد التالية:

- الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

- الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

- الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي بث مباشر

يمكن لجماهير الكرة الإفريقية متابعة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر عبر شبكة قنوات beIN Sports، التي تمتلك حقوق نقل منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر نقل المواجهة عبر قناة beIN Sports 2 HD، لتتيح للمشاهدين متابعة أحداث اللقاء مباشرة.

معلق مباراة مصر ومالاوي اليوم

يتولى المعلق الرياضي علي محمد علي التعليق على مباراة منتخب مصر ومالاوي، عبر شاشة قناة beIN Sports 2 HD، لمتابعة أحداث المواجهة المرتقبة ضمن التصفيات الإفريقية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي

يدخل المنتخب المصري المواجهة بقيادة مديره الفني علي ماهر، وسط توقعات بالاعتماد على مجموعة من العناصر الأساسية، وجاء التشكيل المتوقع للفراعنة على النحو التالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

- خط الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد مصطفى زيزو.

- خط الهجوم: عمر مرموش، هيثم حسن، محمد صلاح.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، مع تفوق الفراعنة بفارق الأهداف، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر وأنجولا وجنوب السودان ومالاوي، ويسعى المنتخب المصري إلى حصد النقاط الثلاث أمام مالاوي من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى النهائيات القارية.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان مجددًا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وتقام مباراة الإياب على استاد بينجو الدولي في مالاوي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.