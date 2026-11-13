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الظهور الأول لـ علي ماهر.. موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
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مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الظهور الأول لـ علي ماهر.. موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

مباراة مصرومالاوي
مباراة مصرومالاوي
خالد يوسف

ازداد البحث من قبل الجماهير المصرية، عن الموعد المحدد لمباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره منتخب مالاوي، حيث يواجه منتخب مصر في الظهور الأول بقيادة علي ماهر، نظيره مالاوي، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2026-2027.


الظهور الأول للمدرب علي ماهر مع الفراعنة

يواجه منتخب مصر لكرة القدم، نظيره منتخب مالاوي، على استاد «القاهرة الدولي»، في الظهور الأول للكابتن علي ماهر على رأس القيادة الفنية، حيث يسعى علي ماهر إلى تحقيق أداءًا جيدًا في ظهوره الأول، وتقديم أوراق اعتماده للجماهير المصرية من بوابة الفوز على منتخب مالاوي.

الطهور الأول لـ علي ماهر

ويعول علي ماهر، خلال المواجهة المرتقبة على النجوم الكبار بالفريق وعلى رأسهم محمد صلاح، عمر مرموش، زيزو، محمد هاني وغيرهم من النجوم.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الوصيف أنجولا، وكان منتخب الفراعنة قد تعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، واكتسح نظيره جنوب السودان بخماسية في الجولة الثانية.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أنجولا، جنوب السودان، مالاوي.

منتخب مصر 

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:
1- منتخب مصر 4 نقاط - مباراتين.

2- أنجولا 4 نقاط - مباراتين.

3- مالاوي 3 نقاط - مباراتين.

4- جنوب السودان دون نقاط - مباراتين.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية لمباراة منتخب مصر ضد مالاوي، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد «القاهرة الدولي».

مصر ومالاوي

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وتحديدًا قناة bein sport 2 hd.
وأسندت القناة مهمة معلق مباراة مصر ومالاوي إلى المعلق الرياضي علي محمد علي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهة الإياب مع نظيره مالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، في يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، استاد بينجو الدولي في مالاوي.

ملامح تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

يدخل منتخب مصر اللقاء بتغييرات محدودة، خاصة في خط الوسط، بالاعتماد على ناصر ماهر بدلا من إمام عاشور، حيث من المتوقع ان يعتمد علي ماهر على كل من:

منتخب مصر

حراس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - ناصر ماهر- أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش- هيثم حسن - محمد صلاح.

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