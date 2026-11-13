تصفيات أمم أفريقيا 2027.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ومالاوي اليوم .. محمد صلاح ومرموش يقودان طموحات الفراعنة

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي المقرر إقامتها اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفراعنة خاصة أنها تمثل الظهور الرسمي الأول للمدير الفني علي ماهر بعد توليه المسؤولية الفنية للمنتخب.

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور في الوقت الذي يعول فيه الجهاز الفني على مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش لقيادة الهجوم وحسم المواجهة.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

علي ماهر يخوض أول اختبار رسمي مع الفراعنة

تكتسب المباراة أهمية إضافية كونها الاختبار الرسمي الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما تولى المهمة خلفًا لحسام حسن يوم 7 نوفمبر الجاري.

ويسعى المدير الفني الجديد إلى تحقيق بداية قوية مع الفراعنة واستغلال فترة الإعداد القصيرة لتجهيز اللاعبين والوصول إلى التشكيل الأنسب مع إعادة الانسجام بين العناصر الأساسية والمحترفين.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

يدخل منتخب مصر المباراة وهو يعتلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أنجولا في الوصافة، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا بالقاهرة، ثم الفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة في جوبا.

بينما يتواجد منتخب مالاوي في المركز الثالث وفي رصيده 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب بلا نقاط، بعد خوض المنتخبات الأربع جولتين حتى الآن.

محمد صلاح ومرموش يقودان طموحات المنتخب

يعتمد الجهاز الفني على محمد صلاح قائد المنتخب ونجم طرابزون سبور إلى جانب عمر مرموش مهاجم توتنهام باعتبارهما أبرز الأوراق الهجومية القادرة على صناعة الفارق أمام مالاوي.

كما تضم القائمة مجموعة من العناصر المميزة، أبرزها أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل وناصر ماهر لتوفير حلول متنوعة في الخط الأمامي وصناعة الفرص.

قائمة منتخب مصر أمام مالاوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب مصر إلى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من مواجهتي مالاوي من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.