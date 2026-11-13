انتقام بسم الفئران.. استمرار حبس المتهمة بقتـ.ل زوجها وابنيها في الوراق

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها ونجليهما باستخدام سم الفئران، داخل مسكن الأسرة بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات الجارية في القضية، لكشف كافة ملابسات الجريمة.

تقرير الطب الشرعي يكشف جريمة التسميم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة محام وابنيه في ظروف غامضة داخل مسكن الأسرة بمنطقة الوراق، حيث فارق الأب ونجلاه الحياة تباعا خلال أيام قليلة، وجرى دفنهم في البداية دون الاشتباه في وجود شبهة جنائية.

وبعد مرور عدة أشهر، أثار البلاغ المقدم شقيق المحامي المتوفى الشكوك حول ظروف الوفاة، لتبدأ جهات التحقيق في إعادة فحص الواقعة، وقررت استخراج الجثامين وتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وجاءت نتائج تقرير الطب الشرعي لتكشف مفاجأة، بعدما أثبتت تعرض الضحايا الثلاثة للتسمم بمادة سامة، تبين أنها سم الفئران، ما فتح الباب أمام التحقيق في وجود شبهة جنائية وراء وفاتهم.

الخلافات الزوجية وراء الجريمة

وكشفت التحريات أن زوجة المجني عليه وراء وضع السم في الطعام، بسبب خلافات أسرية متكررة بينها وبين زوجها، حيث استهدفته بالمادة السامة، إلا أن ابنيهما تناولا من الطعام ذاته، ما أدى إلى إصابتهما بالتسمم ووفاتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتها بنتائج التحريات وتقرير الطب الشرعي، أقرت بوضع السم لزوجها، مدعية أنها لم تكن تقصد قتل طفليها، وأنهما تناولا الطعام المسموم دون علمها.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها في القضية، ومواجهة المتهمة بالأدلة والتقارير الفنية، للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.