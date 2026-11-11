قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار يهدد الاستقرار.. نجوم رفعوا شعار التمرد ضد الزمالك
ميدو يعود إلى بيته القديم.. توتنهام يحتفي بنجمه السابق ويمنحه هدية تذكارية
محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
انهيار بنك «أوينو» الرقمي يهز باراجواي ويثير مخاوف بشأن المصارف الرقمية سريعة النمو
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا
اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استدرجوها لأرض زراعية.. تجديد حبس 3 شباب بتهمة الاعتداء على فتاة أجنبية بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس 3 عاطلين، متهمين باغتـ.ـصاب طالبة تحمل جنسية أجنبية داخل أرض زراعية بدائرة قسم شرطة كرداسة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا باستغاثة طالبة تبلغ من العمر 22 عامًا، تحمل جنسية أجنبية، خلال مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الأبيض في كرداسة.

وأفادت المجني عليها بأنها كانت تستقل مركبة توك توك، وفوجئت بقائدها يدخل بها إلى أرض زراعية، وطلب منها التقاط صورة معها، قبل أن يظهر 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، اعتدوا على السائق وأجبروه على مغادرة المكان، ثم تعدوا عليها جنسيًا وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تمكنت مباحث كرداسة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين أنهم 3 عاطلين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عامًا.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يصدر قاضي المعارضات قراره بتجديد حبسهم 15 يومًا.

النيابة العامة كرداسة قسم شرطة كرداسة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون بين التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الرقمية.. عبد الصادق يؤكد على التعاون بين كليات الجامعة وتكامل تخصصاتها

الزمالك

هل يواجه الزمالك أزمة قانونية مع محترفيه؟.. حقيقة تهديدات الرباعي الأجنبي وكواليس المستحقات المتأخرة

الأهلي

الأهلي يرفع درجة الاستعداد لموقعة بيراميدز.. موقف أفشة وإمام عاشور وعبد الله وكوكا من اللقاء

بالصور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد