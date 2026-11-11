استدرجوها لأرض زراعية.. تجديد حبس 3 شباب بتهمة الاعتداء على فتاة أجنبية بكرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس 3 عاطلين، متهمين باغتـ.ـصاب طالبة تحمل جنسية أجنبية داخل أرض زراعية بدائرة قسم شرطة كرداسة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا باستغاثة طالبة تبلغ من العمر 22 عامًا، تحمل جنسية أجنبية، خلال مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الأبيض في كرداسة.

وأفادت المجني عليها بأنها كانت تستقل مركبة توك توك، وفوجئت بقائدها يدخل بها إلى أرض زراعية، وطلب منها التقاط صورة معها، قبل أن يظهر 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، اعتدوا على السائق وأجبروه على مغادرة المكان، ثم تعدوا عليها جنسيًا وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تمكنت مباحث كرداسة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين أنهم 3 عاطلين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عامًا.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يصدر قاضي المعارضات قراره بتجديد حبسهم 15 يومًا.