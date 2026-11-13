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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تُوج بكأس الأمير فيصل بن فهد.. ذكرى مميزة لتامر مصطفى مع نادي الشباب السعودي

تامر مصطفى
تامر مصطفى
ياسمين تيسير

يعد تامر مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر أحد الأسماء التي تحتفظ بذكرى مميزة لدى جماهير نادي الشباب السعودي، حيث نجح في قيادة فريق الأولمبي بالنادي للتتويج بكأس الأمير فيصل بن فهد خلال موسم 2014-2015.

وشهدت تجربته مع شيخ الأندية الإشراف على عدد من المواهب الشابة، التي عمل على تطويرها. 

ويلتقي اليوم منتخب مصر مع منتخب مالاوي ضمن منافسات المجموعة الثانية، الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الحفاظ على الصدارة.

منتخب مصر الشباب مالاوي

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