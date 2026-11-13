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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الكاميرا صورته.. سقوط لص سرق هاتف من داخل كشك في بورسعيد

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد الأكشاك بأسلوب "المغافلة" ببور سعيد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب) وبسؤاله أقر بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بمغافلته وسرقة "هاتفه المحمول، وسماعة لاسلكية" من داخل محل عمله بأسلوب المغافلة.


 

أمكن ضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى هاتف محمول قسم شرطة العرب قسم شرطة الضواحى بور سعيد

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