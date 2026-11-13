وفاة شاب ليلة زفافه في بني سويف.. الحزن يخيم على أبو صير بالواسطى

خيّم الحزن على أهالي قرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، عقب وفاة شاب “عريس” قبل ساعات من حفل زفافه، في واقعة مؤلمة حولت فرحة أسرته وأصدقائه، وحولت ليلة انتظروها للاحتفال إلى مأساة خيمت على القرية.



وسادت حالة من الصدمة بين أهالي القرية عقب انتشار نبأ وفاة العريس مصطفى أحمد تمساح، خاصة أن عددًا من أبناء القرية كانوا يستعدون للذهاب إلى حفل زفافه، الذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم بإحدى قاعات الأفراح، لمشاركته فرحته بهذه المناسبة.





وقال أحمد علي، أحد أهالي قرية ابو صير شمال محافظة بني سويف لـ"صدي البلد" : جاء رحيل الشاب قبل ساعات من موعد زفافه، الذي كان من المنتظر أن يشهد بداية مرحلة جديدة في حياته، وسط أجواء من الفرحة والاحتفال بمشاركة أسرته وأصدقائه ومحبيه، إلا أن نبأ وفاته حوّل تلك الأجواء إلى حالة من الحزن والأسى.

وتابع :"فوجئنا بالخبر المشؤوم في ظل أننا كنا نستعد للذهاب إلى حفل زفافه والذي كان مقررًا له مساء اليوم، ولا نعلم سبب وفاته حتى الآن إلا انه سقط مغشيًا عليه ثم توفي صباح اليوم الجمعة وإنا لله وإنا اليه راجعون".



وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتقديم التعازي ونعي الشاب الراحل، حيث عبّر عدد من أبناء القرية عن حزنهم لرحيله في هذا التوقيت، مقدمين واجب العزاء لأسرته وذويه، وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.