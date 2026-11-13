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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 أهداف تفصل صلاح عن عرش منتخب مصر.. هل يحطم رقم حسام حسن أمام مالاوي؟

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر، خلال مواجهة مالاوي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في مباراة تحمل تحديا تاريخيا جديدا لنجم الفراعنة الذي يسعى للاقتراب من صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 66 هدفا ليصبح على بعد 3 أهداف فقط من معادلة رقم حسام حسن صاحب الصدارة برصيد 69 هدفا بينما يحتاج إلى 4 أهداف للانفراد بالقمة وكتابة فصل جديد في سجله الدولي.

محمد صلاح يطارد رقم حسام حسن أمام مالاوي

تمثل مواجهة مالاوي فرصة جديدة أمام محمد صلاح لتقليص الفارق مع حسام حسن في سباق الهداف التاريخي لمنتخب مصر خاصة أن المباراة تقام على استاد القاهرة وأمام الجماهير المصرية وهو ما يمنح قائد الفراعنة دافعا إضافيا لمواصلة هز الشباك.

ويأتي حسن الشاذلي في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين برصيد 49 هدفا يليه السيد الضظوي في المركز الرابع برصيد 41 هدفًا، بينما يتربع حسام حسن على القمة برصيد 69 هدفا.

ترتيب هدافي منتخب مصر تاريخيا

حسام حسن – 69 هدفا.

محمد صلاح – 66 هدفا.

حسن الشاذلي – 49 هدفا.

السيد الضظوي – 41 هدفا.

صلاح ومرموش يقودان هجوم الفراعنة أمام مالاوي

يعول الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لقيادة الهجوم أمام مالاوي في ظل الإمكانيات الفنية والتهديفية التي يمتلكها اللاعبان وقدرتهما على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

كما تضم القائمة أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل وناصر ماهر، وهي مجموعة تمنح الجهاز الفني العديد من الحلول الهجومية سواء في صناعة الفرص أو الاختراق والتسجيل.

ويأمل الجمهور المصري أن ينجح صلاح ومرموش في قيادة المنتخب لتحقيق انتصار جديد، خاصة أن المباراة تمثل الظهور الرسمي الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية للفراعنة.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي في التاسعة مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويدخل الفراعنة المباراة بشعار الفوز ولا بديل عنه مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور حيث يمنح حصد النقاط الثلاث المنتخب فرصة لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى النهائيات.

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، على استاد بينجو الدولي في مالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر المواجهة متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أنجولا صاحبة المركز الثاني بعدما استهل الفراعنة مشوارهم بالتعادل السلبي أمام أنجولا في القاهرة ثم حققوا الفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة في جوبا.

في المقابل يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون نقاط.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

أعلن علي ماهر قائمة تضم 26 لاعبا استعدادا لمواجهتي مالاوي في التصفيات الأفريقية، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

تاريخ مواجهات مصر ومالاوي.. تفوق واضح للفراعنة

يمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية واضحة أمام مالاوي بعدما التقى المنتخبان في 12 مباراة بمختلف المنافسات حقق خلالها الفراعنة 7 انتصارات مقابل 3 انتصارات لمنتخب مالاوي بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وسجل لاعبو منتخب مصر 20 هدفا في شباك مالاوي مقابل 8 أهداف استقبلتها شباك الفراعنة ليؤكد التاريخ أفضلية المنتخب الوطني قبل المواجهة الجديدة.

وشهدت آخر مواجهتين بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 تفوقا كبيرا للفراعنة بعدما فاز منتخب مصر في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل قبل أن يكرر انتصاره في الإياب بمالاوي برباعية نظيفة.

منتخب مصر مالاوي محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية 2027 حسن الشاذلي

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