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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفوق مصري في تاريخ مواجهات الفراعنة ومالاوي قبل صدام تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يمتلك منتخب مصر الأول لكرة القدم أفضلية تاريخية واضحة أمام نظيره منتخب مالاوي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في ظل رغبة الفراعنة في مواصلة نتائجهم الإيجابية أمام المنافس الإفريقي وتعزيز سجلهم المميز في المواجهات المباشرة.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي مالاوي في التصفيات الإفريقية

يستعد منتخب مصر، بقيادة مديره الفني الجديد علي ماهر، لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى استغلال المباراتين لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة، والوقوف على مستوى اللاعبين، إلى جانب حصد النقاط اللازمة لتعزيز موقف المنتخب في المجموعة، ومواصلة المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

تاريخ مواجهات مصر ومالاوي.. الأفضلية للفراعنة

وتكشف الأرقام عن تفوق منتخب مصر في تاريخ المواجهات أمام مالاوي، حيث التقى المنتخبان في 6 مباريات سابقة، تمكن خلالها الفراعنة من تحقيق الفوز في 4 مواجهات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ونجح المنتخب المالاوي في تحقيق انتصار وحيد.

وعلى المستوى التهديفي، فرض المنتخب المصري سيطرته على المواجهات السابقة، بعدما سجل لاعبوه 11 هدفًا في شباك مالاوي، مقابل 3 أهداف فقط استقبلتها شباك الفراعنة، وهو ما يعكس الفارق الواضح في النتائج والأرقام بين المنتخبين.

محمد صلاح ومرموش ومتعب على قمة الهدافين

وعلى صعيد الأرقام الفردية، يتقاسم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وعماد متعب صدارة هدافي مواجهات مصر ومالاوي، بعدما نجح كل لاعب في تسجيل هدفين خلال اللقاءات السابقة بين المنتخبين.

ويأمل منتخب مصر في ترجمة أفضليته التاريخية إلى انتصار جديد، ومواصلة فرض تفوقه على مالاوي، خاصة أن تحقيق نتائج إيجابية في المواجهتين المقبلتين سيمثل دفعة قوية للفراعنة في مشوار التصفيات الإفريقية، ويمنح الجهاز الفني فرصة لمواصلة بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

منتخب مصر اخبار الرياضة تصفيات امم افريقيا مالاوي

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