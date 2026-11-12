إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق ترعة السلام بالدقهلية

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق ترعة السلام، بين قريتي الشبول والنسايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع الحادث.

انتقل ضباط المباحث و. 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

عمر محمد عادل الشهاوي، 15 عاما .

محمد حمادة جبريل، 27 عاما وعزيز محمد طاهر أبو النور، 40 عاما .

ياسر مصطفى محمد ريا، 32 عاما .



كما اصيب رضا رمضان يوسف المحلاوي، 30 عاما ووليد حمدي موسى المحلاوي، 30 عاما .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إسعاف مصابين اثنين بموقع الحادث ورفضا النقل إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.