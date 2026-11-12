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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: تحسين كفاءة الطرق وتيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال رصف وتطوير شارع الترعة بمدينة المنصورة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستوى الأعمال الجارية، مشددًا على سرعة الانتهاء منها وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين كفاءة الطرق وتيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أعمال الرصف، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتفقد المحافظ مستوى النظافة العامة بعدد من شوارع حي غرب المنصورة، ووجه  محمد أمين رئيس الحي، باستمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة على مدار اليوم، ورفع أي تجمعات للقمامة والمخلفات أولًا بأول، مع مواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشوارع.

والتقى محافظ الدقهلية خلال جولته عددا من المواطنين للاستماع إليهم ومعرفة مطالبهم للعمل على تلبية احتياجاتهم المشروعة، مؤكداً لهم حرصه الشديد على اللقاء بهم والاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم للعمل بحثها وحلها.

وشدد  على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو أوجه قصور، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع، يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

الدقهلية محافظة حمله جولة

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