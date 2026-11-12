قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي.. وإحياء الدور الحضاري للوقف وتطوير الخطاب الديني
4 وفيات و12 إصابة.. إنهيار مبني في بروكلين الأمريكية
الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك
لسوء النتائج.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مايكل كاريك
الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.. وسقوط أمطار على عدة مناطق
تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق.. وانخفاض في كرتونة البيض
شوبير يكشف حقيقة تقدم شيكو بانزا وعدي الدباغ بشكاوى ضد الزمالك
توضيح عاجل من التعليم بشأن مشاريع “طلاب 2 بكالوريا” وطريقة تقييمها
هل يحق للطالب الراسب في 2 ثانوي الالتحاق بنظام البكالوريا؟..التعليم تحسم الجدل
الكاف يفتح باب الترشيح للدول لاستضافة 3 نسخ جديدة من أمم أفريقيا
المؤبد لموظف قتـ.ـل فتاة بعد مطالبته بالزواج منها وتهديدها بكشف علاقتهما في سوهاج
قرار عاجل من التعليم بشأن “التعريب” لطلاب البكالوريا بمدارس اللغات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتابع خطط الدولة لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية. 

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من ٤٠٠ مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، مُنوهاً بأن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت ٤،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي. وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة مُواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المُقدمة وفقًا للمعايير الدولية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (٤) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى ٧٠ مليون راكب سنوياً في المرحلة الأولى، وصولًا إلى ١١٠ ملايين راكب سنوياً بعد عام ٢٠٤١.

 وأكد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مُراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك المشروعات المُقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يُضيف نحو ١٢ مليون راكب سنوياً إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، حيث أشار السيد وزير الطيران المدني إلى أنه جاري حالياً الانتهاء من اجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي في مُشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مُنوهاً بأن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، مُوضحاً أن مُشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة.

وفي ذات السياق، أكد الرئيس سرعة العمل على تنفيذ توجيهاته بمنتدى مصر ٢٠٢٦ فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات والحوافز المُنظمة للنقل الجوي، بما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، مع تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى ٣٠%.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير الطيران وزير الطيران المدني الشاذلي رئيس هيئة الرقابة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

ترشيحاتنا

استشاري طب نفسي يوضح علامات التغيرات النفسية ومتى تحتاج إلى تدخل متخصص

استشاري طب نفسي يوضح علامات التغيرات النفسية ومتى تحتاج إلى تدخل متخصص

محمود عبد العزير

في ذكرى رحيله.. ناقد فني يكشف سر عبقرية "الساحر" محمود عبد العزيز وتمرده على أدوار الفتى الجان

أرشيفية

12 مليون راكب إضافي.. خطة لتطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد