مسؤول إيراني يهدد أمريكا وإسرائيل برد مدمر ويحذر من تكرار المواجهة

توعد حسين طائب، رئيس منظمة التعبئة الشعبية الإيرانية، الولايات المتحدة وإسرائيل برد عسكري وصفه بالمدمر، في حال تكرار ما سماه «أخطاء العدو»، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرات متطورة تمكنها من الرد على أي هجوم يستهدف البلاد.

وقال المسؤول الإيراني إن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على الفصائل اليمنية وحزب الله في لبنان، وفرض سيطرتها على مضيق باب المندب، رغم المساعي التي بذلتها لتحقيق ذلك.

وأضاف أن قدرات إيران الصاروخية شهدت تطورا ملحوظا، سواء على مستوى دقة الصواريخ أو مداها أو القدرة على إنتاجها، مشددا على جاهزية القوات المسلحة لتوجيه رد قوي على أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد طهران.