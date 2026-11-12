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4 آلاف وحدة سكنية.. إقبال ملحوظ على الطرح الثالث من «بيتك في مصر»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

4 آلاف وحدة سكنية.. إقبال ملحوظ على الطرح الثالث من «بيتك في مصر»

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن التسجيل والتقدم لحجز وحدات الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» شهدا إقبالًا ملحوظًا من المصريين بالخارج، خلال الساعات الأولى من بدء إتاحة الموقع الإلكتروني للمبادرة.

 وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص سكنية متنوعة للمصريين بالخارج، وإتاحة أنظمة سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم.

طلبات الحجز والسداد

وأوضحت الوزارة، في تقرير لمتابعة موقف طلبات الحجز والسداد بالطرح الثالث، أنه وفقًا للموقف المسجل صباح اليوم، بلغ إجمالي عدد طلبات الحجز 2589 طلبًا، فيما بلغ عدد الطلبات التي رفع أصحابها مستندات التحويل البنكي (SWIFT)، وتخضع حاليًا للمراجعة المالية، 76 طلبًا، بما يعكس حجم الإقبال على المبادرة منذ الساعات الأولى لبدء التسجيل.

4 آلاف وحدة سكنية 

وأضافت الوزارة أن الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» يضم نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة، موزعة على عدد من المدن الجديدة، مع إتاحة أنظمة سداد متعددة، من بينها خصم 10% عند سداد كامل قيمة الوحدة بنسبة 100%، فضلًا عن بدائل أخرى للتقسيط، وفقًا لطبيعة كل مشروع.

إتاحة كراسة الشروط

وأشارت إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالطرح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة، متضمنة جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات المطروحة، وآليات السداد، والاشتراطات، والأسعار، بما يتيح للراغبين الاطلاع عليها ودراسة الفرص المتاحة واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم.

آليات السداد

وفيما يتعلق بآليات السداد، أوضحت الوزارة أن أسعار الوحدات محددة بالجنيه المصري، على أن يتم سداد ما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي من خلال تحويلات واردة من الخارج، وتبلغ قيمة جدية الحجز 5 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 50 دولارًا مصاريف دراسة غير مستردة، مع إتاحة السداد من خلال التحويل البنكي الدولي (SWIFT) أو شركات الصرافة، وفقًا للضوابط المقررة.

وأكدت الوزارة أن التسجيل وإجراء التحويلات البنكية لا يعنيان إتمام حجز الوحدات أو تخصيصها، كما أن اختيار الوحدة إلكترونيًا لا يُعد حجزًا نهائيًا إلا بعد استكمال سداد المبالغ المطلوبة وفقًا لبديل السداد المختار، ووصول قيمة التحويل فعليًا إلى حساب الهيئة.

ودعت الوزارة المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من الطرح الثالث إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة «بيتك في مصر» عبر الرابط: https://beitakfemisr.com/
أو التواصل للاستفسار من خلال الخط الساخن 19010.

بيتك في مصر المصريين بالخارج أنظمة السداد وزارة الإسكان طرح وحدات سكنية

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