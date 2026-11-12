مواصفات إم جى جي 50 بلس 2027

يوجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى جي 50 بلس 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى جي 50 بلس موديل 2027 ، وتنتمي جى جي 50 بلس لفئة السيارات الميني فان .

وسائل الأمان بـ ام جى جي 50 بلس 2027

ام جى جي 50 بلس 2027

زودت سيارة ام جى جي 50 بلس 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

محرك ام جى جي 50 بلس 2027

ام جى جي 50 بلس 2027

قوة سيارة ام جى جي 50 بلس 2027 تصل 170 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر .

مواصفات ام جى جي 50 بلس 2027

تمتلك سيارة ام جى جي 50 بلس 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

ام جى جي 50 بلس 2027

ويوجد بـ سيارة ام جى جي 50 بلس 2027 أيضا، تكيف، وبها مرايات كهرباء، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر ام جى جي 50 بلس 2027

ام جى جي 50 بلس 2027

تباع سيارة ام جى جي 50 بلس 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 325 ألف جنيه .