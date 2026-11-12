بشير التابعي: علي ماهر مغامر وجريء.. ويستغل فرصة تدريب منتخب مصر لإثبات قدراته

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تصريحات علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، جاءت متوازنة، مشيدًا بالأجواء داخل معسكر الفراعنة، وحرص اللاعبين على الالتفاف حول محمد صلاح.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "تصريحات علي ماهر متوازنة، واللاعبون جميعًا التفوا حول محمد صلاح وكأنه والدهم أو شقيقهم الأكبر".

وأضاف: "علي ماهر سيجري تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي، فهو مدرب مغامر ويريد وضع بصمته، وسيستغل هذه الفرصة لإثبات قدراته وتجهيز نفسه ليكون مدربًا للمنتخبات، فهو شخص جريء".

وتابع: "من الأمور الجيدة والجديدة أن علي ماهر سيتواصل مع اللاعبين في الفترات التي لا تشهد إقامة معسكرات، على غرار ما يحدث في أوروبا، وهذا أمر إيجابي ويساعد على استمرار التواصل بين المدير الفني واللاعبين".

موعد مباراة منتخب مصر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن يُقام المران الأخير على استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع اللمسات النهائية على استعدادات الفراعنة قبل اللقاء، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي غدًا الجمعة 13 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.