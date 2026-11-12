أمير هشام: حسام حسن ساهم في رحيله عن منتخب مصر.. وصلاح ليس المسئول عن القرار

أكد الإعلامي أمير هشام دعمه الكامل للمنتخبات الوطنية والجهاز الفني لمنتخب مصر، مشددًا على رفضه وجود أي توجهات أو أجندات تستهدف مصلحة المنتخب، وذلك خلال حديثه ببرنامج «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI».

منتخب مصر

وقال أمير هشام إن حسام حسن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن العوامل التي ساهمت في اتخاذ قرار رحيله عن تدريب منتخب مصر، موضحًا أنه فوجئ بتغير مواقف بعض المنتقدين للمدير الفني السابق، بعدما تحولوا إلى إبداء التعاطف معه عقب رحيله.

وأضاف أن هناك محاولات حاليًا للزج باسم محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وتحميله مسؤولية رحيل حسام حسن، رغم عدم وجود ما يبرر هذا التصيد المستمر للاعب، مؤكدًا أن صلاح أصبح عرضة للانتقاد مهما كان تصرفه، سواء ظهر مبتسمًا أو غاضبًا أو حزينًا.

وأوضح أمير هشام: «أنا لا أدافع عن محمد صلاح ولا عن حسام حسن، لكن هناك حالة من التربص بصلاح وانتقاد كل صورة يظهر فيها، وحتى لو كان توقيت نشر الصورة غير مناسب، فهذا لا يبرر الهجوم المبالغ فيه عليه».

وتابع أن البعض يتحدث عن تدخل محمد صلاح في قرار رحيل حسام حسن، متسائلًا: «إذا افترضنا أن صلاح يمتلك القدرة على التأثير في قرارات المنتخب، فمن الذي منحه هذه المساحة؟ اتحاد الكرة هو المسؤول عن ذلك، وليس اللاعب».

وشدد على أن محمد صلاح يمتلك تاريخًا وإنجازات عالمية كبيرة، ومن حقه التعبير عن وجهة نظره إذا طلب منه اتحاد الكرة إبداء رأيه في أي قرار، مؤكدًا أنه في حال الاستماع إلى رأيه بشأن رحيل حسام حسن، فلا يتحمل اللاعب مسؤولية ذلك، وإنما تقع المسؤولية على الجهة التي منحته هذه المساحة.

وأشار إلى أن حسام حسن تحدث في وقت سابق عن محمد صلاح من الناحية الفنية، بعدما كشف عن اتخاذه قرارًا باستبداله في الدقيقة 60، وهو ما كان من حق اللاعب أن يشعر بالغضب تجاهه.

وأكد أمير هشام احترامه الكبير للتوأم حسام وإبراهيم حسن، لكنه يرى أن المدير الفني السابق ساهم بنفسه في تعجيل قرار رحيله، بسبب عدد من المشكلات والتصريحات التي أثرت على موقفه، مشيرًا إلى حزنه على رحيله، خاصة بعد الأجواء الإيجابية التي شهدتها الفترة الأخيرة وما تحقق خلالها من نتائج وأداء مميز في كأس العالم 2026.

وأضاف أن حسام حسن لم يحقق بطولة مع منتخب مصر، لكنه قدم إنجازات تستحق الإشادة والتقدير، مشددًا على ضرورة إغلاق صفحة المدير الفني السابق والتركيز على المرحلة المقبلة، بدلًا من الاستمرار في تبادل الاتهامات وتحميل محمد صلاح مسؤولية قرارات إدارية وفنية.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم محمد صلاح وجميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، قائلًا إن مصلحة منتخب مصر يجب أن تكون فوق أي خلافات أو حسابات شخصية، رافضًا وجود أي أجندات تستهدف المنتخب أو لاعبيه.

كما أشار إلى أن بعض التصريحات السابقة لحسام حسن، سواء بشأن محمد الشناوي أو أندية الدوري المصري ودورها في إعداد اللاعبين للمنتخب، يتم تجاهلها حاليًا، في الوقت الذي يتعرض فيه محمد صلاح للانتقادات، متسائلًا عن جدوى الاستمرار في هذا النهج بدلًا من توحيد الصف خلف المنتخب الوطني.