هل تعمد محمد صلاح استفزاز حسام حسن؟ أحمد بلال يوضح

تحدث أحمد بلال عن الجدل المثار حول صورة محمد صلاح، قائد منتخب مصر، مع علي ماهر، المدير الفني للمنتخب، والتي ظهر خلالها الثنائي في حالة من الضحك والهزار، مؤكدًا أن البعض ربط هذه الصورة بوجود موقف من صلاح تجاه حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة.

وأوضح بلال، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، أن البعض اعتبر ظهور صلاح ضاحكًا مع علي ماهر بمثابة نكاية في حسام حسن، وربطوا ذلك أيضًا بعدم توجيه قائد المنتخب رسالة شكر للجهاز الفني السابق عقب رحيله.

وأضاف أن هذا الربط يثير علامات استفهام، خاصة أن محمد صلاح سبق أن أحضر تورتة لحسام حسن احتفالًا بتجديد تعاقده مع منتخب مصر حتى عام 2030.

واختتم بلال حديثه بالإشارة إلى أن رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب حسم الأمر، قائلًا: «لكن طبعًا مفيش تجديد، قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان».

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الذي أثارته صورة محمد صلاح مع علي ماهر، بعد تولي الأخير القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن، وما صاحبها من تفسيرات وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.