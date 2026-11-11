هاجر الشرنوبي تستعرض حملها على الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على حضور حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، حيث لفتت الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء، بعدما أبرزت حملها في إطلالة مميزة حظيت باهتمام الحضور والمتابعين.

وشهدت السجادة الحمراء توافد عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، للمشاركة في حفل افتتاح المهرجان، الذي يقام برئاسة الفنان حسين فهمي، وسط أجواء احتفالية بحضور نخبة من أبرز الفنانين والمخرجين والإعلاميين.

وكان من بين الحضور الفنانة عبير صبري، وإياد نصار، وهبة مجدي، وهاجر الشرنوبي، والمخرج خالد يوسف، والفنانة بسمة، وداليا البحيري، وكريم محمود عبد العزيز، وعماد زيادة، وظافر العابدين، وحسين فهمي، وعايدة رياض، وأروى جودة، وبوسي شلبي، وبسام رجب، وعمر عابد، ومحمود قابيل، وصدقي صخر، وآسر ياسين، ولقاء الخميسي، وكريم قاسم، وريم عامر، ولينا صوفيا، وجاسيكا حسام الدين، ويسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ومحمد سلام، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

فيلم «أنا أؤدي روكي» في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» للمخرج بيتر فاريلي، الحاصل على جائزتي أوسكار، وذلك ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

ويتناول الفيلم الرحلة التي خاضها النجم العالمي سيلفستر ستالون لتقديم شخصية «روكي بالبوا» الشهيرة، مسلطًا الضوء على كواليس صناعة الفيلم الذي أصبح واحدًا من أبرز العلامات في تاريخ السينما الأمريكية.

145 فيلمًا من 64 دولة في الدورة الـ47

وتشهد الدورة السابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، ضمن مجموعة متنوعة من المسابقات والبرامج، التي تضم الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب العروض الخاصة والأعمال الكلاسيكية التي خضعت للترميم.

وعلى صعيد الأنشطة المهنية، تقام فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، وتتضمن عددًا من المحاضرات واللقاءات الحوارية وورش العمل والجلسات النقاشية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.

كما يتضمن البرنامج ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي، ومسابقة «الجيل الجديد»، إلى جانب مبادرة «من الكتاب إلى الشاشة»، التي تنطلق للمرة الأولى هذا العام، بهدف اكتشاف المواهب ودعم المشروعات السينمائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين العاملين في صناعة السينما.