قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
‏المساحة الجيولوجية السعودية: ‏هزة أرضية في خليج العقبة شمال غربي حقل صباح
الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن
خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التطور الطبي
وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية العربية للكفاءات الصحية المهاجرة نقلة نوعية
وزير الزراعة: حزمة حوافز لصغار المزارعين.. والتوسع في الزراعة التعاقدية والتكيف المناخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محمد صلاح يطارد عرش حسام حسن.. هل ينتزع لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر في أول ظهور بعد رحيل مدرب الفراعنة؟

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
محمود أحمد

تبدو عودة محمد صلاح إلى صفوف منتخب مصر في مواجهتي مالاوي المقبلتين مختلفة هذه المرة فالأمر لا يتعلق فقط بمواصلة قيادة الفراعنة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 أو إضافة انتصارين جديدين إلى سجل المنتخب وإنما بفرصة تاريخية قد تمنح نجم ليفربول إنجازاً استثنائياً طال انتظاره بعدما أصبح على بُعد هدفين فقط من اعتلاء قمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني.

وتحمل المواجهتان المرتقبتان أهمية إضافية لصلاح في ظل اقترابه من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن المدير الفني السابق للفراعنة والذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 69 هدفاً مقابل 68 هدفاً لقائد المنتخب ليصبح الفارق بينهما هدفاً واحداً فقط.

يأتي ذلك فى أول ظهور لمنتخب مصر بعد تولي علي ماهر قيادة منتخب مصر بعد توجيه الشكر الى حسام حسن وجهازه الفني خلال الأيام الماضية .

وبذلك فإن صلاح يحتاج إلى التسجيل مرة واحدة لمعادلة رقم العميد فيما سيكون الهدف الثاني كافياً لانتزاع الصدارة والانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر في إنجاز يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التي حققها النجم المصري خلال رحلته الاحترافية والدولية.

مفارقة تاريخية.. صلاح يطارد رقم مدربه السابق

وتزداد أهمية هذا السباق التهديفي بالنظر إلى العلاقة التاريخية بين الاسمين فحسام حسن الذي صنع جزءاً كبيراً من أمجاد الكرة المصرية لاعباً لا يزال يحتفظ بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بقميص المنتخب الوطني بينما أصبح محمد صلاح الجيل الأبرز الذي يقترب من إنهاء هذه الصدارة الممتدة لسنوات طويلة.

وتمنح المواجهتان أمام مالاوي صلاح فرصة التعامل مع هذا التحدي في توقيت مهم من مسيرته الدولية إذ لم يعد الإنجاز بعيداً أو مرتبطاً بعدد كبير من المباريات وإنما يحتاج إلى هدفين فقط حتى يكتب اسمه منفرداً على قمة القائمة التاريخية.

وتكمن المفارقة في أن صلاح لا يطارد رقماً لأي لاعب عادي وإنما لأحد أبرز رموز الكرة المصرية الذي جمع بين التألق التهديفي والقيادة داخل الملعب قبل أن يتولى مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن تحظى أهداف صلاح في المباراتين بمتابعة استثنائية ليس فقط بسبب تأثيرها في نتائج المنتخب وإنما لأن كل هدف قد يغير ترتيب قائمة تاريخية ظلت لسنوات مرتبطة باسم حسام حسن.

مواجهتا مالاوي.. فرصتان لدخول التاريخ

ويخوض منتخب مصر مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 في مواجهتين تمثلان فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتجهيز المجموعة وتحقيق النتائج المطلوبة بالتزامن مع ترقب جماهيري لما يمكن أن يقدمه قائد الفراعنة.

ويمتلك صلاح فرصتين متتاليتين للوصول إلى الرقم القياسي أو تجاوزه وهو ما يفتح الباب أمام أكثر من سيناريو؛ فقد يكتفي بهدف واحد ويعادل إنجاز حسام حسن أو يسجل هدفين وينفرد بالصدارة وربما ينجح في تسجيل أكثر من ذلك ليبدأ رحلة جديدة في توسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

ولا تتوقف أهمية الرقم عند قيمته الإحصائية فالتسجيل بقميص المنتخب يظل أحد أبرز المعايير التي تقاس بها مكانة النجوم في تاريخ الكرة المصرية خاصة أن صلاح أصبح خلال السنوات الماضية الوجه الأبرز للمنتخب في المحافل الدولية وارتبط اسمه بالعديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

محمد صلاح منتخب مصر مالاوي قيادة الفراعنة التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية 2027 ليفربول حسام حسن قائد المنتخب الكرة المصرية علي ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء: ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة

وزير الزراعة

الزراعة: حزمة حوافز لصغار المزارعين.. والتوسع في الزراعة التعاقدية والتكيف المناخي

بالصور

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور

تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد