محمد صلاح يطارد عرش حسام حسن.. هل ينتزع لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر في أول ظهور بعد رحيل مدرب الفراعنة؟

تبدو عودة محمد صلاح إلى صفوف منتخب مصر في مواجهتي مالاوي المقبلتين مختلفة هذه المرة فالأمر لا يتعلق فقط بمواصلة قيادة الفراعنة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 أو إضافة انتصارين جديدين إلى سجل المنتخب وإنما بفرصة تاريخية قد تمنح نجم ليفربول إنجازاً استثنائياً طال انتظاره بعدما أصبح على بُعد هدفين فقط من اعتلاء قمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني.

وتحمل المواجهتان المرتقبتان أهمية إضافية لصلاح في ظل اقترابه من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن المدير الفني السابق للفراعنة والذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 69 هدفاً مقابل 68 هدفاً لقائد المنتخب ليصبح الفارق بينهما هدفاً واحداً فقط.

يأتي ذلك فى أول ظهور لمنتخب مصر بعد تولي علي ماهر قيادة منتخب مصر بعد توجيه الشكر الى حسام حسن وجهازه الفني خلال الأيام الماضية .

وبذلك فإن صلاح يحتاج إلى التسجيل مرة واحدة لمعادلة رقم العميد فيما سيكون الهدف الثاني كافياً لانتزاع الصدارة والانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر في إنجاز يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التي حققها النجم المصري خلال رحلته الاحترافية والدولية.

مفارقة تاريخية.. صلاح يطارد رقم مدربه السابق

وتزداد أهمية هذا السباق التهديفي بالنظر إلى العلاقة التاريخية بين الاسمين فحسام حسن الذي صنع جزءاً كبيراً من أمجاد الكرة المصرية لاعباً لا يزال يحتفظ بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بقميص المنتخب الوطني بينما أصبح محمد صلاح الجيل الأبرز الذي يقترب من إنهاء هذه الصدارة الممتدة لسنوات طويلة.

وتمنح المواجهتان أمام مالاوي صلاح فرصة التعامل مع هذا التحدي في توقيت مهم من مسيرته الدولية إذ لم يعد الإنجاز بعيداً أو مرتبطاً بعدد كبير من المباريات وإنما يحتاج إلى هدفين فقط حتى يكتب اسمه منفرداً على قمة القائمة التاريخية.

وتكمن المفارقة في أن صلاح لا يطارد رقماً لأي لاعب عادي وإنما لأحد أبرز رموز الكرة المصرية الذي جمع بين التألق التهديفي والقيادة داخل الملعب قبل أن يتولى مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن تحظى أهداف صلاح في المباراتين بمتابعة استثنائية ليس فقط بسبب تأثيرها في نتائج المنتخب وإنما لأن كل هدف قد يغير ترتيب قائمة تاريخية ظلت لسنوات مرتبطة باسم حسام حسن.

مواجهتا مالاوي.. فرصتان لدخول التاريخ

ويخوض منتخب مصر مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 في مواجهتين تمثلان فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتجهيز المجموعة وتحقيق النتائج المطلوبة بالتزامن مع ترقب جماهيري لما يمكن أن يقدمه قائد الفراعنة.

ويمتلك صلاح فرصتين متتاليتين للوصول إلى الرقم القياسي أو تجاوزه وهو ما يفتح الباب أمام أكثر من سيناريو؛ فقد يكتفي بهدف واحد ويعادل إنجاز حسام حسن أو يسجل هدفين وينفرد بالصدارة وربما ينجح في تسجيل أكثر من ذلك ليبدأ رحلة جديدة في توسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

ولا تتوقف أهمية الرقم عند قيمته الإحصائية فالتسجيل بقميص المنتخب يظل أحد أبرز المعايير التي تقاس بها مكانة النجوم في تاريخ الكرة المصرية خاصة أن صلاح أصبح خلال السنوات الماضية الوجه الأبرز للمنتخب في المحافل الدولية وارتبط اسمه بالعديد من الإنجازات الفردية والجماعية.