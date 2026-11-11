أيمن يونس يدافع عن محمد صلاح: عيب الزج باسمه في أي مشاكل

دافع أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد الجدل المثار حول صورة متداولة له، فُسرت على أنها تحمل رسالة سخرية أو إساءة إلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية، إن الزج باسم محمد صلاح في أي خلافات أو أزمات أمر غير مقبول، مؤكدًا أن مكانة نجم ليفربول أكبر من الدخول في مثل هذه المواقف.

وأوضح أن صورة صلاح طبيعية للغاية، حيث ظهر خلالها سعيدًا ومحتفلًا بالفوز وتسجيل هدف عالمي، وكان يخرج لسانه في إطار من المزاح، مشيرًا إلى أن البعض تعمد تفسير الصورة بشكل خاطئ وربطها بحسام حسن.

وأضاف أيمن يونس أن هناك أشخاصًا تعاملوا مع الصورة بسوء نية، وفسروها على أن محمد صلاح يخرج لسانه سخرية من المدير الفني لمنتخب مصر، رغم أن الأمر لا يحمل أي دلالة من هذا النوع.

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب الوطني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

موقف منتخب مصر ومالاوي في المجموعة الثانية

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في المباراتين لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.