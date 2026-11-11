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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

22 شركة إنتاج تتفق على ترشيد النفقات للتعامل مع الفنانين

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
أحمد إبراهيم

اتفقت 22 شركة إنتاج مصرية على مجموعة من المحددات التنفيذية الجديدة المتعلقة بطلبات ومستلزمات الفنانين، ووجهت خطابا رسميا إلى الفنانين ووكلاء ومديري أعمالهم، يتضمن الضوابط التي سيتم العمل بها خلال الموسم الدرامي الحالي.

وأوضحت الشركات في خطابها أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات التي تواجه صناعة الإنتاج الفني، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع التكاليف العامة، وهو ما فرض ضرورة إعادة هيكلة الميزانيات التشغيلية وضبط أجور مختلف قطاعات العمل، بما يضمن استمرار تقديم أعمال درامية وسينمائية بجودة عالية، ويحافظ على استقرار العملية الإنتاجية والعاملين بها.

وأكدت الشركات في مستهل الخطاب تقديرها للشراكة الممتدة والتعاون مع الفنانين ووكلاء أعمالهم، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل حجر أساس في تقديم أعمال فنية تليق بالجمهور العربي، وأن المحددات الجديدة تأتي انطلاقا من مبدأ الشفافية والمسئولية المشتركة بين جميع أطراف الصناعة.

تفاصيل محددات شركات الإنتاج في التعامل مع الفنانين

وتضمنت المحددات التنفيذية خمسة بنود رئيسية تتعلق بالمساعد الشخصي، والكرفان، ووسائل الانتقال إلى مواقع التصوير، والملابس، إلى جانب الماكيير والكوافير.

أولا: المساعد الشخصي

حددت الشركات التزامها بتحمل أجر مساعد شخصي واحد فقط لكل نجم، على أن يتناسب الأجر مع ميزانية العمل المتفق عليها، دون مبالغة في قيمته. وفي حال رغبة الفنان في الاستعانة بمساعد إضافي، يتحمل الفنان جميع المستحقات والأجور المالية الخاصة به.

ثانيا: الكرفان

وضعت الشركات حدا أقصى لتكلفة إيجار الكرفان الخاص بكل نجم، بحيث لا تتجاوز 25 ألف جنيه يوميا، على أن يتحمل الفنان فارق التكلفة في حال طلب كرفان بمواصفات خاصة تتخطى هذا الحد.

ثالثا: وسائل الانتقال إلى مواقع التصوير

ألزمت المحددات الفنان بتوفير وسيلة الانتقال الخاصة به لحضور مواقع التصوير الاعتيادية، بينما تتولى الشركة المنتجة توفير وسائل الانتقال في حالات التصوير الخارجي بالمناطق البعيدة أو خلال ساعات التصوير الليلي، مع منح الأولوية للفنانات السيدات.

أما في حالة طلب الفنان سيارة خاصة ومستقلة خارج نطاق هذه الحالات، فتتولى الشركة توفيرها، على أن يتحمل الفنان تكلفتها بالكامل.

رابعا: الملابس والأزياء

نصت المحددات على تحمل الفنان تكاليف الملابس والأزياء الخاصة بالشخصية التي يجسدها، مع استثناء الشخصيات التاريخية وشخصيات الفانتازيا والشخصيات ذات الطبيعة غير الاعتيادية، حيث تتحمل الشركة المنتجة بالكامل مسئولية تصميم وتنفيذ الملابس الخاصة بها.

خامسا: الماكيير والكوافير

اعتمدت الشركات الاستعانة بطاقم الماكيير والكوافير المعين والمعتمد من جانبها للعمل على المسلسل أو الفيلم ككل، وفي حال اشتراط الفنان الاستعانة بماكيير أو كوافير خاص به، يتم إبرام التعاقد من خلال الشركة المنتجة، على أن يتحمل الفنان كامل التكاليف المالية الخاصة بهما.

22 شركة إنتاج توافق على المحددات الجديدة

وأشار الخطاب إلى توافق وموافقة 22 شركة إنتاج مصرية على هذه المحددات، وهي: شركة Rhyme Productions ويمثلها رامي السكري، وشركة The Producers ويمثلها هاني أسامة، وشركة فورافر دراما وتمثلها مها سليم، وشركة E Producers ويمثلها عبد الله أبو الفتوح، وشركة Aroma Studios ويمثلها تامر مرتضى، وشركة العدل جروب ويمثلها جمال العدل، وشركة Cedars Art Production - Sabbah Brothers، وشركة سكاي ليميت ويمثلها أحمد الدسوقي، وشركة ماجيك بينز ويمثلها أحمد الجنايني، وشركة K-Media Production ويمثلها كريم أبو ذكري، وشركة Masha Entertainment ويمثلها إبراهيم، وشركة BlueBee Productions ويمثلها محمد مشيش، وشركة Raw Entertainment ويمثلها موسى عيسى، وشركة فيلم كلينيك برودكشن ويمثلها محمد حفظي، وشركة تي فيجين ميديا برودكشن ويمثلها طارق الجنايني، وشركة السبكي للإنتاج السينمائي ويمثلها أحمد السبكي، وشركة فيلم فاكتوري للإنتاج السينمائي ويمثلها ممدوح السبع، وشركة ميديا لايف ويمثلها محمد عبد الوهاب، وشركة فيلم سكوير ويمثلها أحمد بدوي، وشركة حدوتة للإنتاج الفني ويمثلها جابي خوري، وشركة رشيدي برودكشن للإنتاج السينمائي ويمثلها محمد رشيدي، وأخيرا شركة Kayak House Production ويمثلها أحمد يوسف (سوكا).

واختتمت الشركات خطابها بالتأكيد على ثقتها في تفهم الفنانين ووكلاء ومديري أعمالهم لهذه المحددات، وحرصهم على إنجاح الأعمال الفنية وخروجها إلى النور بأفضل صورة ممكنة، مع التطلع إلى مواصلة التعاون المثمر بين جميع الأطراف.

شركة إنتاج مصرية المساعد الشخصي الكرفان الملابس الماكيير والكوافير

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