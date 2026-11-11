وزير الخزانة الأمريكي يهرب للإقامة في قاعدة عسكرية خوفًا على حياته

كشفت مصادر مطلعة أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انتقل في الآونة الأخيرة من منزله إلى قاعدة عسكرية عقب تهديدات إيرانية استهدفت حياته.

ولم يتضح بعد مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

أشار مسؤولين أمريكيين إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في الخارج محدودة.

وكان مسؤول كبير بالمخابرات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في مذكرة أواخر الشهر الماضي (أكتوبر) من أن إيران كثفت جهود استهداف موظفين أمريكيين، وفي "مراحل متقدمة".

يعد بيسنت الوجه البارز لحملة الضغط الاقتصادي التي تشنها واشنطن على طهران خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي.

كما يعد أحدث مسؤول رفيع في إدارة ترامب يغادر منزله في واشنطن للإقامة في قاعدة عسكرية أو مسكن آخر يتمتع بحماية أمنية.

إذ قام ما لا يقل عن 6 مسؤولين بذلك العام الماضي، من بينهم ستيفن ميلر الذي يشغل الآن منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وبام بوندي التي كانت آنذاك المدعية العامة.

يذكر أن إيران كانت قد نفت في السابق التخطيط لمهاجمة مسؤولين وأفراد على الأراضي الأمريكية.