ترامب يخطط لتحصين رجاله قبل مغادرته منصبه في 2029

يُخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار عدد كبير من قرارات العفو الرئاسي الاستباقي بحق مساعديه ومستشاريه، وذلك قبيل انتهاء فترة ولايته الرئاسية في يناير من عام 2029.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية: "إنني عازم على إصدار عدد هائل من قرارات العفو"، وأضاف مازحاً أنه يسعى بذلك إلى حماية جميع من اقتربوا "ولو لمسافة ألف ميل من المكتب البيضاوي" خلال فترة ولايته الثانية، لحمايتهم من أي ملاحقات قضائية محتملة من جانب الديمقراطيين.

كما أضاف ترامب "لا أريد لأشخاص رائعين خدموا بلادهم وأدوا عملهم على أكمل وجه، أن يقضوا بقية حياتهم في الدفاع عن أنفسهم ضد المتطرفين والمجانين، تماماً كما حدث معي حين أمضيت أربع سنوات أدافع فيها عن نفسي".

وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع الاضطرار لتوقيع عفو استباقي لنفسه أيضاً، أجاب ترامب بالنفي، مستدركاً بالقول: "لكن بالطبع، لن يكون هناك ما يمنع ذلك أو يجعله غير مبرر".

ورداً على استفسار حول ما إذا كان يرى نفسه متمتعاً بالصلاحيات القانونية التي تتيح له العفو عن نفسه، أجاب باقتضاب: "نعم، أعتقد ذلك".

أكد ترامب : "هل يمكنني أن أكون صادقاً؟ على الأرجح لن أستطيع مسامحتهم، لأنني بالفعل أحمل مشاعر كراهية تجاه بعض أعدائي، وسأظل كذلك دائماً".