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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الادعاء الأمريكي يوجه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص خططوا لهجمات دعماً لحزب الله والحرس الثوري

الادعاء الأمريكي يوجه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص خططوا لهجمات دعماً لحزب الله والحرس الثوري
الادعاء الأمريكي يوجه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص خططوا لهجمات دعماً لحزب الله والحرس الثوري
أ ش أ

 وجه الادعاء الأمريكي اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى ثلاثة أشخاص في قضية تتعلق بشبكة يُزعم ارتباطها بإيران، نفذت أو حاولت تنفيذ نحو 20 هجوماً في أوروبا والولايات المتحدة.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية أن من بين هذه العمليات، مخطط وُضع في سبتمبر لاستهداف قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي تضم قوات أمريكية في بريطانيا، وفقاً للائحة اتهام كُشف عنها يوم الاثنين.

وذكر الادعاء أن لائحة الاتهام المعدلة -التي تتضمن ثماني تهم- تشمل إيرانيين اثنين وعراقي. ويزعم الادعاء أن الثلاثة عملوا دعماً لـ "كتائب حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني"، وكلاهما تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

وبخصوص هجمات أخرى مزعومة في أوروبا، يزعم الادعاء أن الرجال الثلاثة تورطوا في التخطيط لنحو 18 هجوماً في أوروبا خلال ربيع عام 2026، نُفذت باسم جماعة جديدة اعتبرها الادعاء بأنها واجهة لـ "كتائب حزب الله" وجماعات أخرى. وأوضح الادعاء أن سبعة من تلك الهجمات وقعت في المملكة المتحدة، وهو أكبر عدد في أي دولة أوروبية.

وتضمنت الهجمات عمليات إضرام نار واستخدام متفجرات، كما شملت إحدى الحوادث طعناً كاد أن يودي بحياة رجلين يهوديين في لندن، أحدهما يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية.

كما يزعم الادعاء أنأ حد المتهمين حاول، خلال شهري مارس وأبريل، التنسيق لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة، بما في ذلك استهداف كنيس يهودي في مانهاتن.

وذكر الادعاء أن السعدي أُلقي القبض عليه خارج الولايات المتحدة في الأول من مايو، ثم نُقل إلى الحجز الأمريكي.. مشيرًا إلى أنه لم تقع أي هجمات أخرى تُنسب إلى هذه الجماعة لمدة تقارب أربعة أشهر بعد اعتقاله.

وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كاش باتيل، إلى أن لائحة الاتهام تظهر عزم إيران على تنفيذ هجمات في أوروبا والولايات المتحدة.

من جانبه، ذكر جيمي ماكدونالد، المدعي العام الأمريكي لدائرة جنوب نيويورك التي تقع القضية في نطاق اختصاصها، أن التهديد القادم من إيران والجماعات المدعومة منها "ليس افتراضياً، بل هو تهديد حقيقي للغاية"، بحسب البيان الصادر عن وزارة العدل الأمريكية.

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