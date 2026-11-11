مدرب منتخب هولندا يُشيد بقدرات «دي يونج».. و«تشافي» يتحدّث عن غياب التقدير

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب منتخب هولندا، إعجابًا واضحًا بقدرات فرينكي دي يونج، معتبرًا أن لاعب خط وسط برشلونة يمتلك مجموعة متكاملة من الإمكانيات التي تجعله عنصرًا مميزًا داخل الملعب، حتى وإن لم يتمكن جميع المشجعين من ملاحظة حجم تأثيره.

وأوضح تشافي أن زملاء دي يونج يدركون جيدًا قيمته، بحكم احتكاكهم به يوميًا ومعرفتهم بالتفاصيل التي يقدمها خلال المباريات، مشيرًا إلى أن الحكم على مستواه لا يمكن أن يعتمد فقط على ما يظهر في الإحصائيات.

وتأتي هذه الإشادة في وقت يحيط فيه الجدل بمكانة دي يونج داخل منتخب هولندا، خاصة بعد طرح اسمه ضمن المرشحين لحمل شارة القيادة خلفًا لفيرجيل فان دايك.

كما تطرق تشافي إلى توظيف اللاعب في مركز الظهير الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، رغم أن مركزه الطبيعي والأساسي يظل في خط الوسط.

وفي المقابل، لم يُخف دي يونج شعوره بأن التقدير الذي يحصل عليه قد لا يتناسب دائمًا مع ما يقدمه، لكنه أشار إلى أن وجهات النظر تختلف من شخص إلى آخر.

وشدد اللاعب الهولندي على أن الأهداف والتمريرات الحاسمة ليست المعيار الوحيد للحكم على أداء لاعب كرة القدم، موضحًا أن هناك تفاصيل وأدوارًا داخل الملعب لا تظهر للجماهير بصورة كاملة، لكنها قد تكون حاسمة في أداء الفريق.