هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة منح يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 إجازة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات، خاصة مع انتشار تساؤلات حول مواعيد العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري.

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة للموظفين والطلاب؟

وفي هذا السياق، فإن يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 ليس إجازة رسمية في مصر، ولم يصدر قرار عام من مجلس الوزراء باعتباره يوم عطلة، وبالتالي يستمر العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات المختلفة بشكل طبيعي، كما تستمر الدراسة وفق الجداول المعلنة من الجهات التعليمية.

الخميس يوم عمل ودراسة

يأتي الخميس 12 نوفمبر ضمن أيام العمل والدراسة المعتادة، ولا يندرج ضمن قائمة الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر لعام 2026.

وبالتالي يلتزم الموظفون بمواعيد العمل الرسمية، بينما تستمر الدراسة في المدارس والجامعات وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي، ما لم تصدر قرارات استثنائية من الجهات المختصة.

هل توجد إجازات رسمية خلال نوفمبر وديسمبر 2026؟

لا يتضمن جدول العطلات الرسمية المتبقية لعام 2026 مناسبات جديدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بعدما انتهت الإجازات الرسمية السنوية بإجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر.

وبالتالي، ستكون إجازة 7 يناير 2027 أول عطلة رسمية جديدة ينتظرها الموظفون والطلاب.

أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الميلاد المجيد، يوم الخميس 7 يناير 2027، أول إجازة رسمية مقبلة في مصر، وفق الموعد المعتاد للاحتفال بعيد الميلاد لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتليها إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي توافق يوم الاثنين 25 يناير 2027، وفقًا للتقويم الميلادي، مع احتمالية ترحيل موعد الإجازة بقرار رسمي من مجلس الوزراء.

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وبالنسبة للمواطنين الذين يترقبون العطلة الرسمية المقبلة، فإن إجازة عيد الميلاد المجيد، الموافق الخميس 7 يناير 2027، تعد أقرب مناسبة رسمية منتظرة بعد انتهاء إجازات عام 2026.

وتمنح هذه المناسبة العاملين في الجهات التي يشملها قرار الإجازة عطلة رسمية، وفقًا للقرارات المنظمة التي تصدرها الحكومة.

هل يحصل الموظفون على إجازة 3 أيام متواصلة في يناير؟

يتزامن عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 مع يومي الجمعة والسبت، وهما العطلة الأسبوعية المعتادة لدى عدد كبير من العاملين، وهو ما يتيح إمكانية الحصول على 3 أيام راحة متتالية، حال اعتماد الخميس إجازة رسمية وعدم وجود ترتيبات عمل خاصة.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

لا تتضمن الأجندة العامة للعطلات الرسمية في مصر إجازات أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بعد انتهاء إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، التي توافق 6 أكتوبر من كل عام.

ومن المنتظر أن تبدأ أولى الإجازات الرسمية في العام الجديد مع عيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2027.

هل يمكن تعطيل الدراسة أو العمل بقرار استثنائي؟

من المهم التفرقة بين الإجازات الرسمية العامة والقرارات الاستثنائية التي قد تصدرها الحكومة أو المحافظات أو الجهات التعليمية.

فقد يتم تعطيل الدراسة في بعض المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية أو الظروف الطارئة، كما يمكن صدور قرارات خاصة ببعض الجهات، لكن ذلك لا يعني اعتبار اليوم إجازة رسمية عامة على مستوى الجمهورية.