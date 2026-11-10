مع اقتراب نهاية عام 2026، يزداد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والطلاب بالتعرف على مواعيد الإجازات الرسمية المقبلة، خاصة مع تداول تساؤلات بشأن منح يوم الخميس إجازة، وإمكانية ارتباطه بعطلة رسمية أو مناسبة وطنية.

ووفقا لجدول الإجازات الرسمية المعلن، لا توجد عطلات رسمية متبقية خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2026، لتكون أول إجازة رسمية مقبلة في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يوم الخميس الموافق 7 يناير 2027.

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟

لا يوافق يوم الخميس المقبل أي مناسبة مدرجة ضمن الإجازات الرسمية في مصر، كما لا توجد عطلات رسمية متبقية خلال عام 2026 وفقا لجدول المناسبات الرسمية.

وبالتالي يستمر العمل بشكل طبيعي يوم الخميس، سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات والجهات التي لا يتزامن عملها مع العطلات الأسبوعية، ما لم يصدر قرار حكومي استثنائي بخلاف ذلك.

أول إجازة رسمية في مصر خلال 2027

يستقبل العاملون بالدولة والطلاب أولى الإجازات الرسمية لعام 2027 يوم الخميس الموافق 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفقا للتاريخ المحدد للمناسبة.

جدول الإجازات الرسمية في مصر خلال 2027

تشمل قائمة المناسبات الرسمية المدرجة خلال عام 2027 عددا من الأعياد الدينية والوطنية، التي يحصل خلالها العاملون والطلاب على عطلات وفقا للقرارات الحكومية المنظمة.

اجازة

ومن أبرز هذه المناسبات:

الخميس 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 29 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الخميس 19 مارس إلى الاثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الاثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.

الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 7 مايو: عيد العمال.

إجازة



الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 27 مايو إلى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الخميس 27 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

وتظل مواعيد الإجازات الدينية، خاصة المرتبطة بالتقويم الهجري، خاضعة لما تسفر عنه الرؤية الشرعية والقرارات الرسمية، كما يجوز للحكومة ترحيل بعض الإجازات إلى يوم آخر وفقا لما تقرره من تنظيمات.