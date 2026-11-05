إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

ارتفعت عمليات البحث عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة للموظفين والطلاب ، و إجازات شهر 11 الجاري ، حيث يترقب الجميع العطلات الرسمية مدفوعة الأجر ، لكن هل انتهت إجازات 2026 أم هناك عطلات مقبلة في نوفمبر وديسمبر؟

إجازات شهر 11 نوفمبر

بحسب أجندة مجلس الوزراء الرسمية، لا توجد أية إجازات رسمية في شهر 11 نوفمبر، سوى العطلات الأسبوعية وهي الجمعة والسبت في القطاع الحكومي وبعض القطاع الخاص .

انتهاء الإجازات الرسمية في 2026

بعد إجازة 6 أكتوبر، انتهت الإجازات الرسمية في العام الجاري2026 حيث كانت هذه الاجازة الأخيرة للقطاعين الحكومي والخاص، ولا توجد اجازة رسمية مقبلة في شهري نوفمبر وديسمبر حتي نهاية العام .

آخر إجازة رسمية في مصر 2026

كانت إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر آخر المناسبات المدرجة ضمن أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026، بعد أن شهد النصف الثاني من العام عددا من العطلات، من بينها ذكرى ثورة 23 يوليو والمولد النبوي الشريف.

وبانتهاء إجازات العام الجاري، تتجه الأنظار إلى أول عطلة رسمية في 2027، والتي تأتي مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الأسبوع الأول من يناير.

أول إجازة رسمية مقبلة في مصر

وبحسب الأجندة السنوية للمناسبات الرسمية، تأتي إجازة عيد الميلاد المجيد في مقدمة العطلات المنتظرة مع بداية العام الجديد، حيث توافق يوم الخميس 7 يناير 2027، لتكون أول إجازة رسمية مقبلة بعد الخميس 5 نوفمبر 2026، وذلك في انتظار صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء بشأن منح الإجازة للعاملين.

الخميس 7 يناير 2027 موعد أول إجازة رسمية في مصر

يترقب المواطنون إجازة عيد الميلاد المجيد، التي توافق الخميس 7 يناير 2027، وتعد من المناسبات الرسمية الثابتة في مصر، حيث يحصل العاملون بالجهات الحكومية والعديد من مؤسسات القطاع الخاص على عطلة رسمية بهذه المناسبة، وفقًا للقرارات المنظمة للإجازات.

موعد أول إجازة رسمية في يناير 2027

بحسب التقويم الميلادي، يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، ومن المقرر أن يكون أول موعد للإجازات الرسمية خلال العام الجديد، على أن يخضع تنظيم الإجازة للقرارات الرسمية الصادرة بشأن العطلات.

إجازة عيد الميلاد 2027

يحل عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام، ويوافق في عام 2027 يوم الخميس، ليكون أول موعد منتظر ضمن جدول الإجازات الرسمية في مصر خلال العام الجديد.

ومن المتوقع أن تشمل الإجازة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، إلى جانب الطلاب بالمدارس والجامعات، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، وفقا للقرارات الرسمية والضوابط المنظمة للإجازات في كل قطاع.

وتمنح مصادفة المناسبة يوم الخميس فرصة للاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع، حيث يليها يوما الجمعة والسبت، بما يتيح للموظفين والطلاب قضاء فترة راحة متصلة.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2027

يتضمن جدول العطلات الرسمية في مصر خلال عام 2027 مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية، وتأتي أبرزها وفقا للمواعيد السنوية والتقويمين الميلادي والهجري على النحو التالي.

7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

عيد الفطر المبارك: وفقا للتقويم الهجري والرؤية الشرعية.

شم النسيم: وفقا للتقويم القبطي.

25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

1 مايو: عيد العمال.

وقفة عيد الأضحى المبارك وعيد الأضحى: وفقا للتقويم الهجري.

رأس السنة الهجرية: وفقا للتقويم الهجري.

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف: وفقا للتقويم الهجري.

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر.