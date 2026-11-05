غلق محور كمال عامر لمدة يومين.. تعرف على الطرق البديلة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاه أعلى محور الفريق كمال عامر .



مما يستلزم الغلق الكلى لمحور الفريق كمال عامر تحديداً أمام محطة قطارات بشتيل بالإتجاه المؤدى إلى مناطق المنيب لتنفيذ تلك الأعمال.. وذلك لمدة " يومان " إعتباراً من الساعة 1 صباحاً يوم الجمعة (6/11/2026) وحتى الساعة 9 مساءاً يوم السبت الموافق (7/11/2026) .

مما يستلزم إجراء تحويل حركة سير المركبات بمحور الفريق كمال عامر القادمة من الطريق الدائرى "القوس الغربى" وترغب فى إستكمال السير إتجاه مناطق المنيب والطريق الدائرى "محور المنيب" تقوم بالدخول يميناً إلى مسطح محور كمال عامر عن طريق فتحة مستحدثة بالنيو جيرسى الجانبى والسير بمسار التحويلة لمسافة (150 متر) ثم الدخول يساراً للعودة مرة أخرى للإتجاه الأصلى عن طريق فتحة مستحدثة بالنيو جيرسى الجانبى عقب تجاوز منطقة الأعمال .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





