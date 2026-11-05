أعلى سعر للدولار اليوم في مصر.. مصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر البنوك

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بعدما سجلت العملة الأمريكية لديه 55.31 جنيه للشراء و55.41 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الدولار لليوم الثاني على التوالي، بعدما أنهى تعاملات أمس الأربعاء على انخفاض بنسبة 1.1%، وفق آخر تحركات سوق الصرف.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 55.31 جنيه للشراء و55.41 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 54.64 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 54.61 جنيه للشراء و54.71 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري 54.63 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه، بحسب آخر البيانات المعلنة.