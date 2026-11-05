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الدفاع المدني السعودي يُعلن زوال ​الخطر ​محافظة ينبع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي يُعلن زوال ​الخطر ​محافظة ينبع

السعودية
السعودية
محمود نوفل

أعلن ‌الدفاع المدني السعودي، الخميس ، زوال ​الخطر ​بعد وقت قصير ⁠من ​إصداره إنذارات ​من تهديدات في  محافظة ينبع في ‌خضم ⁠الأعمال القتالية المستمرة منذ ​أسابيع ​مع ⁠الفصائل اليمنية في اليمن.

وكان الدفاع المدني منذ قيل أعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في  محافظة ينبع للتحذير من خطر.

وفي وقت لاحق ، نفذت الفصائل اليمنية هجمات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي السعودية، شملت رادارًا في منطقة القحمة شمالي جيزان، ومعسكر عاكفة في منطقة نجران، إلى جانب مبنى قيادة وسيطرة تابع لحرس الحدود في جيزان.

وذكرت الفصائل ، في بيان نقلته قناة «يورونيوز»، أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرة مسيّرة وصاروخين باليستيين، في تصعيد جديد يستهدف مواقع عسكرية وأمنية سعودية.


وأوضح الإعلان اليمني أن الطائرة المسيّرة استهدفت رادارًا في شبه جزيرة القحمة شمالي منطقة جيزان، بينما استُخدم صاروخان باليستيان لاستهداف معسكر عاكفة في نجران ومبنى قيادة وسيطرة تابع لحرس الحدود في جيزان.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الفصائل والمملكة العربية السعودية، مع تزايد الهجمات التي تقول الجماعة إنها تستهدف منشآت عسكرية ومواقع استراتيجية داخل المملكة.

وفي المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اليوم نفسه، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جنوب السعودية، كما أعلن اعتراض طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض.

السعودية الدفاع المدني السعودي محافظة ينبع المنصة الوطنية للإنذار المبكر

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