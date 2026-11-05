رساله من شوبير للأهلي والزمالك عقب تتويج منتخب 2009 بكأس الخليج

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن سعادته بالمستوى المميز الذي قدمه منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 عقب التتويج بلقب بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية أن المنتخب نجح في الفوز بجميع المباريات وتسجيل 25 هدفًا، مقابل استقبال هدفين فقط

وتابع شوبير : «المنتخب حقق 6 انتصارات من 6 مباريات وسجل 25 هدفًا واستقبل هدفين فقط، وأحمد صفوت أفضل لاعب في البطولة، وهو لاعب الزمالك موهوب ومميز، ومالك عمرو حارس مميز».

ووجه الإعلامي رسالة إلى الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، بضرورة الاهتمام بالمواهب الصاعدة ومنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة مع الفريق الأول، بدلًا من الاعتماد بصورة مستمرة على إبرام الصفقات الجديدة.

وأكد شوبير أن قطاعات الناشئين بالأندية المصرية تمتلك عناصر مميزة تستحق الحصول على فرصة حقيقية لإثبات قدراتها، مضيفًا: «أطالب الأندية المصرية، الأهلي والزمالك تحديدًا بمنح الفرصة للاعبين الشباب للظهور مع الفريق الأول، الأهلي تحديدًا يضم صفقات عديدة دائمًا، والآن عليه النظر لهؤلاء الشباب ومنحهم الفرصة في الفترة القادمة بدلًا من صرف المليارات، فهؤلاء الشباب مناجم ذهب».