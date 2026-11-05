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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك لتصحيح المسار.. تدريبات تكتيكية جديدة قبل المواجهة المقبلة

الأهلي
الأهلي
نورهان عادل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن وجود تطور ملحوظ في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الجهاز الفني بدأ التركيز بصورة أكبر على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب معالجة بعض السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق.

وأوضحت ريهام حمدي، في تصريحاتها عبر برنامج «ملعب أون»، أن تدريبات الأهلي شهدت إقامة تقسيمة كبيرة بطول الملعب بنظام مباراة تجريبية «تراي ماتش» قبل مواجهة مودرن سبورت، تضمنت التدريب على طريقة لعب المنافس وكيفية التعامل مع أسلوبه داخل الملعب.

وقالت إن الجهاز الفني واصل العمل بالطريقة نفسها قبل مواجهة المقاولون العرب، حيث أقام تقسيمة بمشاركة 11 لاعبًا ضد 11، مع تخصيص تدريبات فنية للتعامل مع أسلوب المنافس، والتركيز على الضغط وكيفية بناء الهجمات وتنفيذ الهجمات المرتدة.

وأضافت أن هذه التدريبات تعكس وجود عمل فني واضح داخل الأهلي خلال المباراتين الأخيرتين، رغم أن الأداء في المباريات لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، مؤكدة أهمية الإشارة إلى الجوانب الإيجابية والتطور الذي طرأ على طريقة إعداد الفريق.

ريهام حمدي توضح حقيقة إجازات لاعبي الأهلي

في سياق آخر، كشفت ريهام حمدي تفاصيل نظام الإجازات داخل النادي الأهلي، موضحة أن منح اللاعبين راحة لا يسير وفق جدول ثابت أو مواعيد محددة مسبقًا، وإنما يرتبط بنتائج المباريات وتقدير الجهاز الفني لحالة الفريق.

وضربت مثالًا بمباراة القناة، حيث كان من المقرر حصول اللاعبين على إجازة، لكن بعد التعادل تقرر إلغاؤها، بينما لم يحصل الفريق على راحة عقب مباراة مودرن سبورت، قبل أن يمنحهم الجهاز الفني إجازة بعد تحقيق الفوز.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الإجازات داخل الأهلي تخضع لقرارات المدير الفني وفقًا لظروف الفريق ونتائجه، ولا توجد مواعيد ثابتة يحصل خلالها اللاعبون على الراحة.

ريهام حمدي الأهلي المقاولون العرب

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