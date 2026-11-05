دفاع «القاضي المُزيف» يُطالب بعرضه على مستشفى العباسية

تقدّم دفاع المتهم ، بالقضية المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، بعدد من الطلبات والدفوع أمام المحكمة، خلال نظر جلسة استئناف المتهم.

ضم جميع قضايا النصب

وطالب دفاع المتهم ، بضم جميع قضايا النصب المتهم فيها موكله في قضية واحدة، واستدعاء المجني عليهم لمناقشتهم بشأن ما وصفه بتضارب أقوالهم، فضلًا عن استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته فيما ورد بتحرياته.

كما طلب عرض المتهم على مستشفى العباسية، للوقوف على حالته، كذا دفع أحمد حمد بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، مطالبًا المحكمة بالأخذ بدفوعه وطلباته خلال نظر القضية.