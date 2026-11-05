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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على أدمن صفحة بيع شهادات مزورة بكفر الشيخ

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الشهادات الرسمية والمقلدة بمقابل مادى.


  رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الشهادات الرسمية والمقلدة بمقابل مادى.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ)، وضُبط بحوزته (هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لأية شهادات مزورة.

 وبمواجهته أقر بقيامه بإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تزوير الشهادات الرسمية، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الشهادات الرسمية

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