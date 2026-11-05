الأزهر يُكرّم 170 طالبًا وطالبة في المسابقة العالمية «مواهب وقدرات» للوافدين

انطلقت اليوم الخميس، احتفالية مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، لتكريم أوائل الفائزين في المسابقة العالمية «مواهب وقدرات» في موسمها الخامس لعام 2026، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور عدد من قيادات الأزهر وعلمائه والطلاب والطالبات.

وتُقام الاحتفالية بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، إلى جانب لفيف من قيادات وعلماء وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.

معرض فني وفقرات قرآنية وإنشادية في احتفالية الأزهر

وتتضمن فعاليات الاحتفالية افتتاح المعرض الفني للطلاب الوافدين، إلى جانب مجموعة من الفقرات المتنوعة، تبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتشمل إلقاء الأناشيد والابتهالات، فضلًا عن كلمات يلقيها كبار الضيوف المشاركون في الحفل.

تكريم 170 طالبًا وطالبة من الفائزين

وتشهد الاحتفالية تكريم 170 طالبًا وطالبة من الفائزين في الموسم الخامس للمسابقة العالمية «مواهب وقدرات»، مع تقديم الدروع والتكريمات الخاصة تقديرًا لتميزهم وفوزهم في المسابقة التي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.



