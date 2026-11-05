قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمشاركة 65 طالبًا من 6 دول.. «الأعلى للشئون الإسلامية» يطلق فعاليات الفوج الثاني لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

الفوج الثاني
الفوج الثاني
عبد الرحمن محمد

أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعاليات الفوج الثاني من «معسكر أبي بكر الصديق» التثقيفي للطلاب الوافدين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمشاركة 65 طالبًا من ست دول، هي: بنجلاديش، والهند، ونيجيريا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وبوركينا فاسو، من خريجي دورة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التي عقدت بمسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بالقاهرة.

واستهل المعسكر فعالياته بزيارة ميدانية إلى مكتبة المجلس بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، تعرَّف خلالها الطلاب على ما تضمه المكتبة من مؤلفات وموسوعات وإصدارات علمية وفكرية، كما أُهديت إليهم مجموعة من إصدارات المجلس؛ دعمًا لمسيرتهم العلمية والثقافية، وذلك بحضور الأستاذ محمد عبد المقصود، مدير عام البعثات والوافدين، وعدد من المشرفين وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.

كما عُقدت محاضرة تثقيفية بعنوان: «أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ودورها في بناء الوعي»، تناولت مكانة اللغة العربية باعتبارها مفتاحًا لفهم الثقافة الإسلامية وتراثها الفكري، ودورها في بناء الوعي، وتعزيز الفهم الصحيح للقيم والمعارف، وتنمية مهارات التواصل والحوار بين الثقافات. وشارك في تقديم المحاضرة الدكتور عاطف أبو طالب، المتخصص في التفسير وعلوم القرآن وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والدكتور محمد سيد حجاج مرسي، المحاضر بجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية المفتوحة، وخبير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والأستاذ أحمد صفوان، المحاضر وخبير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وألقى الشيخ ماهر عبد الجواد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، كلمة حثَّ فيها الطلاب على اغتنام فعاليات المعسكر، والاستفادة من برامجه العلمية والثقافية المتنوعة، وشهد اللقاء فقرات للإنشاد الديني قدمها عدد من الطلاب الوافدين.

وتتواصل فعاليات المعسكر حتى 7 من نوفمبر الجاري، من خلال برنامج متنوع يجمع بين المحاضرات العلمية واللقاءات الحوارية والأنشطة الثقافية والتفاعلية والترفيهية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمعالم التاريخية والحضارية بمدينة الإسكندرية؛ بما يتيح للطلاب تجربة تثقيفية متكاملة تجمع بين التأهيل اللغوي والمعرفي، والتواصل الثقافي والحضاري.

ويأتي تنظيم المعسكر امتدادًا لجهود وزارة الأوقاف، ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لرعاية الطلاب الوافدين، وتنمية قدراتهم العلمية والفكرية، وإعداد كوادر مؤهلة لنقل رسالة الإسلام الوسطي المستنير، وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتفاهم بين الشعوب.

الأعلى للشئون الإسلامية الفوج الثاني معسكر أبي بكر الصديق الإسكندرية وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

الحالة المرورية

الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

إسعاف

مصرع 3 شباب وإصابة رابع في تصادم موتوسيكلين بطوخ

المتهمين

راكبين توك توك.. القبض على شخصين سرقا جوالين أسمنت بسوهاج

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد