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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تكثف تدريب الأئمة على الفكر المعتدل وتحسين الأداء اللغوي

جانب من المحاضرات باحدى المساجد
جانب من المحاضرات باحدى المساجد
عبد الرحمن محمد

واصلت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برامجها التدريبية، حيث شهدت فعاليات الأربعاء الموافق ٤ من نوفمبر ٢٠٢٦م انعقاد عدد من المحاضرات التدريبية بمواقع التدريب، بمشاركة نخبة من المتخصصين، وذلك في إطار خطة التدريب المستمرة؛ لصقل مهارات الأئمة، وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية، والارتقاء بمستوى أدائهم المهني، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. 

ففي مسجد المغفرة بالعجوزة، التابع لإدارة أوقاف شمال الجيزة، عُقدت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الشيخ نصر السيد، إمام وخطيب ومدرس (الأئمة النجباء)، متناولًا عددًا من القضايا في محور العقيدة؛ بما يسهم في ترسيخ التأصيل العلمي الصحيح، وتعزيز الفهم الوسطي المستنير.

وفي مسجد سلامة الشاعر بإدارة أوقاف كرداسة، عُقدت فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الدكتور محمد الصولي، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر الشريف، متناولًا التطبيقات النحوية، مع التركيز على توظيف القواعد النحوية في الممارسة اللغوية، وتنمية قدرة الإمام على التعبير السليم والأداء الدعوي الواضح.

كما شهد مسجد النور المحمدي بإدارة أوقاف البدرشين فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الدكتور عبد الله طلبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، متناولًا كتاب «النحو الواضح»؛ بما يسهم في ترسيخ القواعد اللغوية، وتنمية الملكة النحوية لدى الأئمة، والارتقاء بمستوى الخطاب الدعوي.

وفي مسجد العزيز الحكيم بالمقطم، عُقدت فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الإذاعي الأستاذ شحاتة العرابي، متناولًا فن الإلقاء؛ بما يسهم في تطوير الأداء الصوتي للأئمة، وتعزيز مهارات التواصل والتأثير في الجمهور، والارتقاء بمستوى الخطاب الدعوي.

وفي مسجد التوفيقي بحلوان، عُقدت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد النجدي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، متناولًا مادة العقيدة؛ بما يسهم في ترسيخ التأصيل العلمي الصحيح، وتعزيز الفهم الوسطي المستنير.

فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي

كما شهد مسجد نصر الإسلام بمدينة نصر انعقاد فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الأستاذ الدكتور دسوقي السخاوي، أستاذ اللغويات المساعد بكلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين، متناولًا كتاب «النحو الواضح»؛ بما يسهم في تنمية الملكة اللغوية لدى الأئمة، وتعزيز قدرتهم على فهم القواعد النحوية وتطبيقها بصورة سليمة في الخطاب الدعوي.

وفي مسجد الأنوار المحمدية بالمطرية، عُقدت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الدكتور محمد رجب، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، متناولًا مادة أصول الفقه؛ بما يعزز الملكة الفقهية لدى الأئمة، ويدعم قدرتهم على فهم الأحكام الشرعية والتعامل مع القضايا المعاصرة.

وفي إدارة أوقاف شبين القناطر شرق، تواصلت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الدكتور سيف الجبالي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، متناولًا موضوعات في الفقه، ومسلطًا الضوء على ما يعزز الفهم الصحيح للأحكام الشرعية، ويرسخ منهج الاعتدال في تناول القضايا الفقهية.

وفي مسجد أبو مترد بإدارة أوقاف الخانكة، عُقدت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الشيخ عبد العزيز معروف، عضو مكتب مساعد الوزير لشئون التدريب والمراكز الثقافية، متناولًا موضوعات في العقيدة؛ بما يسهم في تعميق الفهم العقدي الصحيح، وترسيخ أسس الفكر الوسطي المستنير.

وفي إدارة أوقاف طوخ، تواصلت فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الدكتور دسوقي السخاوي، أستاذ اللغويات المساعد بكلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين، متناولًا كتاب «النحو الواضح»؛ بهدف تنمية الملكة اللغوية لدى الأئمة، والارتقاء بقدرتهم على التعبير السليم، وإلقاء الخطاب الدعوي بلغة عربية فصيحة.

الإدارة العامة للتدريب أسامة الأزهري وزير الأوقاف أوقاف شمال الجيزة مسجد المغفرة

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