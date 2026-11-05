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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية إستونيا يتوجه غدا إلى بولندا للاجتماع بنظرائه في مجلس دول بحر البلطيق

وزير خارجية إستونيا يتوجه غدا إلى بولندا للاجتماع بنظرائه في مجلس دول بحر البلطيق
وزير خارجية إستونيا يتوجه غدا إلى بولندا للاجتماع بنظرائه في مجلس دول بحر البلطيق
أ ش أ

 أعلنت وزارة خارجية إستونيا أن وزير الخارجية، مارجوس تساخكنا، سيتوجه غدا /الجمعة/ إلى العاصمة البولندية (وارسو) للاجتماع بنظرائه في مجلس دول بحر البلطيق.

وأوضحت الوزارة - في تدوينة على منصة "إكس" اليوم /الخميس/ - أنه من المقرر أن تركز المناقشات على تنسيق المزيد من الدعم لأوكرانيا قبيل حلول فصل الشتاء، وزيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، وتعزيز الأمن الإقليمي.

ومجلس دول بحر البلطيق هو منتدى إقليمي تأسس في عام 1992، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المطلة على بحر البلطيق في مجالات الاقتصاد، وحماية البيئة، والسلامة، والحوار الديمقراطي .. ويضم كل من ألمانيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا والنرويج وبولندا وفنلندا والسويد وأيسلندا إلى جانب المفوضية الأوروبية.

وزارة خارجية إستونيا وزير الخارجية مارجوس تساخكنا العاصمة البولندية وارسو

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