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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سن التقديم في إشراف حج الجمعيات 2027 وشروط قبول المشرفين

سن التقديم في إشراف حج الجمعيات 2027 وشروط قبول المشرفين
سن التقديم في إشراف حج الجمعيات 2027 وشروط قبول المشرفين
عبد الفتاح تركي

حدّدت وزارة التضامن الاجتماعي سن التقديم للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م، بحيث لا يقل عمر المتقدمين عن 30 عامًا، مع اختلاف الحد الأقصى للسن بين أصحاب الخبرات الإشرافية السابقة والمتقدمين الجدد، إذ يصل إلى 60 عامًا لأصحاب الخبرة و50 عامًا للمتقدمين للمرة الأولى، ويُحتسب العمر في 30 يونيو 2027.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب استقبال طلبات الترشح للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، على أن يستمر التقديم حتى الخميس 19 نوفمبر الجاري، وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تستهدف اختيار المشرفين المؤهلين لمتابعة شؤون الحجاج وتوفير الرعاية اللازمة لهم خلال أداء المناسك.

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حج الجمعيات الأهلية

وتتضمن شروط الترشح متطلبات تتعلق بالسن والمؤهل الدراسي والثقافة الإدارية والدينية، إلى جانب الخبرة السابقة في الإشراف على بعثات الحج بالنسبة للمرشحين من أصحاب الخبرة، فضلًا عن ضوابط خاصة بعضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومدى استيفائها للشروط القانونية والإدارية اللازمة لترشيح المشرفين.

ما السن المطلوب للتقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2027؟

اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي ألا يقل عمر المتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م عن 30 عامًا، مع تحديد حد أقصى مختلف للسن بحسب طبيعة الترشح، سواء للمرشحين الذين سبق لهم العمل في الإشراف على بعثات الحج أو المتقدمين الجدد الذين يخوضون التجربة للمرة الأولى.

وجاءت الحدود العمرية المحددة للمتقدمين على النحو الآتي:

المشرفون أصحاب الخبرة: ألا يقل العمر عن 30 عامًا وألا يزيد على 60 عامًا.

المشرفون الجدد: ألا يقل العمر عن 30 عامًا وألا يزيد على 50 عامًا.

ويُحتسب العمر بالنسبة للفئتين في 30 يونيو 2027، وهو التاريخ المحدد لتقييم مدى استيفاء المرشحين للشرط العمري، وبذلك يمثل بلوغ سن 30 عامًا الحد الأدنى الأساسي لقبول طلبات الترشح للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية.

ما موعد التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية 2027؟

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات الترشح للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م، اعتبارًا من صباح الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ويستمر باب التقديم مفتوحًا حتى الخميس 19 نوفمبر الجاري.

وتأتي إجراءات التقديم في إطار الاستعداد لاختيار المشرفين المكلفين بمتابعة شؤون حجاج الجمعيات الأهلية خلال موسم الحج، وفقًا لمجموعة من المعايير التي وضعتها الوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، بهدف ضمان توافر الخبرات والقدرات اللازمة لدى المرشحين.

وتختلف بعض متطلبات الترشح بحسب ما إذا كان المتقدم يمتلك خبرة سابقة في الإشراف على بعثات حج الجمعيات الأهلية أو يتقدم للمرة الأولى، مع وجود شروط مشتركة تتعلق بالمؤهل الدراسي والعضوية بالجمعيات والثقافة الإدارية والدينية.

حج الجمعيات الأهلية

ما شروط التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية من أصحاب الخبرة؟

حددت المؤسسة القومية لتيسير الحج مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المرشحين الذين سبق لهم العمل في الإشراف على بعثات حج الجمعيات الأهلية، وذلك للتأكد من امتلاكهم الخبرة والمؤهلات المناسبة للقيام بالمهام المطلوبة خلال موسم الحج 1448هـ - 2027م.

وتتمثل أبرز شروط التقديم للمشرفين أصحاب الخبرة في الآتي:

أن يكون المرشح عضوًا بمجلس إدارة أو عضوًا عاملًا بإحدى الجمعيات المستوفية للشروط، مع مرور عام على عضوية العضو العامل حتى 31 أكتوبر 2026.

بالنسبة للمؤسسات الأهلية، يجب أن يكون المرشح من المؤسسين أو أعضاء مجلس الأمناء.

الحصول على مؤهل عالٍ على الأقل.

التمتع بالثقافة الإدارية والدينية الصحيحة.

امتلاك خبرة سابقة في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

ألا يقل العمر عن 30 عامًا وألا يزيد على 60 عامًا في 30 يونيو 2027.

وتعكس هذه الضوابط أهمية الخبرة السابقة في عملية اختيار المشرفين، إلى جانب ضرورة توافر المؤهل الدراسي المناسب والقدرة على التعامل مع الجوانب الإدارية والدينية المرتبطة بمهام الإشراف على الحجاج.

كما يشترط استيفاء متطلبات العضوية بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقًا لطبيعة الجهة التي ينتمي إليها المرشح، مع الالتزام بالمدة المحددة لعضوية الأعضاء العاملين.

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ما شروط التقديم للمشرفين الجدد في حج الجمعيات 2027؟

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا خاصة للراغبين في التقدم للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية للمرة الأولى، مع مراعاة عدم اشتراط امتلاك خبرة إشرافية سابقة، مقابل الالتزام ببقية المعايير المتعلقة بالمؤهل والسن والعضوية والثقافة الإدارية والدينية.

وتشمل شروط التقديم للمشرفين الجدد ما يأتي:

أن يكون المتقدم عضوًا بمجلس إدارة أو عضوًا عاملًا بإحدى الجمعيات المستوفية للشروط، مع مرور عام على العضوية حتى 31 أكتوبر 2026.

الحصول على مؤهل عالٍ.

التمتع بالثقافة الإدارية والدينية المناسبة.

ألا يقل السن عن 30 عامًا وألا يزيد على 50 عامًا، ويُحتسب العمر في 30 يونيو 2027.

وتحدد هذه الشروط الإطار الأساسي لقبول طلبات المتقدمين الجدد، مع التركيز على امتلاك المؤهل العلمي المناسب والقدرات الإدارية والثقافية اللازمة لأداء مهام الإشراف، إلى جانب استيفاء متطلبات العضوية بالجمعيات الأهلية.

ويختلف الحد الأقصى للسن بين المشرفين الجدد وأصحاب الخبرة، إذ يبلغ 50 عامًا للفئة الأولى، مقابل 60 عامًا للفئة الثانية، بينما يتساوى الحد الأدنى للسن في الفئتين عند 30 عامًا.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025

ما شروط الجمعيات والمؤسسات الأهلية لترشيح مشرفي الحج 2027؟

لم تقتصر ضوابط وزارة التضامن الاجتماعي على تحديد الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الإشراف على بعثة الحج، وإنما امتدت لتشمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يحق لها ترشيح المشرفين، وذلك لضمان سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية للجهات المشاركة في عملية الترشيح.

وتتضمن شروط الجمعيات والمؤسسات الأهلية لترشيح مشرفي حج الجمعيات الأهلية 2027 ما يأتي:

أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

مرور عام على الأقل على تاريخ القيد حتى 31 أكتوبر 2026.

أن تكون من الجهات التي تقدم منها حجاج للمشاركة في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م.

ترشيح شخص واحد فقط بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء.

يجوز ترشيح شخصين للجمعيات والمؤسسات التي تتجاوز مصروفاتها النقدية في آخر ميزانية معتمدة 5 ملايين جنيه، بموجب قرار رسمي.

أن يكون آخر تقرير مراجعة عن أعمال الجمعية أو المؤسسة مرضيًا، وألا تكون قد وُقعت عليها جزاءات بسبب مخالفات قانونية أو مالية لم يتم تلافيها.

وتوضح هذه الضوابط أن أهلية الجمعية أو المؤسسة للترشيح ترتبط باستيفاء مجموعة من المتطلبات القانونية والمالية والإدارية، إلى جانب ارتباطها بالمشاركة في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م.

كما تحدد الضوابط عدد المرشحين الذين يمكن لكل جمعية أو مؤسسة تقديمهم، إذ يكون الأصل ترشيح شخص واحد بقرار رسمي من مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، مع إتاحة ترشيح شخصين للجهات التي تتجاوز مصروفاتها النقدية في آخر ميزانية معتمدة 5 ملايين جنيه، بشرط صدور قرار رسمي بذلك.

كم عدد المشرفين الذين يجوز للجمعية ترشيحهم لإشراف الحج؟

وفقًا للضوابط المحددة، يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية ترشيح شخص واحد فقط للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية، ويكون الترشيح بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب طبيعة الجهة.

واستثنت الضوابط الجمعيات والمؤسسات التي تتجاوز مصروفاتها النقدية في آخر ميزانية معتمدة 5 ملايين جنيه، حيث يجوز لها ترشيح شخصين بدلًا من مرشح واحد، بموجب قرار رسمي.

ويرتبط قبول الترشيحات كذلك باستيفاء الجمعية أو المؤسسة بقية المتطلبات المحددة، ومنها القيد وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ومرور عام على الأقل على تاريخ القيد حتى 31 أكتوبر 2026، وأن تكون من الجهات التي تقدم منها حجاج للمشاركة في قرعة موسم 1448هـ - 2027م.

رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026

ما أبرز شروط القبول في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2027؟

تتمثل أهم الضوابط التي ينبغي على الراغبين في الترشح مراجعتها قبل التقديم في اختلاف الحد الأقصى للسن بين أصحاب الخبرة والمتقدمين الجدد، وضرورة الحصول على مؤهل عالٍ، واستيفاء متطلبات العضوية بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب الالتزام بموعد التقديم المحدد.

وتشمل أبرز المعلومات المتعلقة بالتقديم ما يأتي:

موعد فتح التقديم: الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

موعد انتهاء التقديم: الخميس 19 نوفمبر 2026.

الحد الأدنى للسن: 30 عامًا.

الحد الأقصى لأصحاب الخبرة: 60 عامًا.

الحد الأقصى للمتقدمين الجدد: 50 عامًا.

تاريخ احتساب السن: 30 يونيو 2027.

مدة العضوية المطلوبة: مرور عام على العضوية حتى 31 أكتوبر 2026.

القانون المنظم لعمل الجمعيات: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

حد المصروفات النقدية لترشيح شخصين: أكثر من 5 ملايين جنيه في آخر ميزانية معتمدة.

حج الجمعيات الاهلية

وتظل استيفاء الشروط العمرية والإدارية والعلمية، إلى جانب استكمال متطلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من العناصر الأساسية لقبول طلبات الترشح للإشراف على بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م.

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